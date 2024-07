Zucchini-Curry: aromatisches Gericht zum Verlieben

Vielleicht geht es dir wie mir und du kannst dich in deinem Garten vor Zucchini kaum retten. Die grünen Früchte, die zur Familie der Gartenkürbisse gehören, wachsen bei mir zurzeit in rauen Mengen und ich komme mit dem Ernten kaum nach. Am liebsten esse ich sie mit etwas Speck in der Pfanne geschmort. Weil das aber auf Dauer langweilig wird, habe ich vor Kurzem das Rezept für dieses Zucchini-Curry ausprobiert, das ich heute mit dir teilen will.

Schnelles Rezept für Zucchini-Curry

Neben Zucchini benötigst du für das Curry Zwiebeln, Tomaten und viele leckere Gewürze wie Knoblauch, Kreuzkümmel, Kurkuma und Chili. Kurz vor dem Servieren kommen noch Garam Masala und frischer Koriander hinzu.

Beginne für das Curry damit, das Gemüse kleinzuschneiden. Anschließend sind der Knoblauch und Ingwer dran, die du beide schälst und in einem Mörser zerstampfst. Dann brätst du erst die Zwiebeln an und gibst nach und nach die Gewürze und Tomaten hinzu. Zum Schluss kommt die Zucchini dazu und das Curry wird mit Wasser abgelöscht. Nachdem es etwa 20 Minuten vor sich hin geköchelt hat, kannst du das Zucchini-Curry auch schon genießen.

Mit seiner ausgewogenen Mischung aus Aromen und Texturen ist das Zucchini-Curry eine Bereicherung für jede Küche. Wer mag, kann auch noch geräucherten Tofu oder Hähnchen zum Curry dazu geben.

Magst du den würzigen Geschmack eines Currys, dann solltest du auch die folgenden Rezepte nachkochen. Das Egg Curry ist genauso lecker und schnell zubereitet. Im Kartoffel-Curry mit Erbsen kommen indische Aromen und der Deutschen liebste Knolle zusammen. Curry schmeckt übrigens auch lecker als Suppe mit Hähnchen.