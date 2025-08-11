Zucchini-Dill-Bratlinge mit cremigem Dip: knusprige Köstlichkeiten

Auf der Suche nach einer Alternative zu klassischen Kartoffelpuffern? Dann solltest du unbedingt diese Zucchini-Dill-Bratlinge probieren. Super lecker, knusprig und mit dem passenden Dill-Dip auch noch herrlich frisch.

Diese Zucchini-Dill-Bratlinge bereitest du im Schlaf zu

Aufgrund ihrer Vielfältigkeit bin ich ein absoluter Zucchini-Fan. Und dieses Rezept für Zucchini-Dill-Bratlinge ist eine willkommene Abwechslung zu einem meiner liebsten Gerichte: knusprige Reibekuchen. In Kombination mit dem frischen Joghurt-Dill-Dip werden die Zucchini-Dill-Bratlinge würzig-frische Köstlichkeiten. Und ihre Zubereitung ist ebenfalls supersimpel.

Bratlinge gibt es überall auf der Welt und jedes Land hat seine eigene, leicht abgeänderte Zutatenliste. Im deutschsprachigen Raum sind es natürlich ganz klassisch die Kartoffelpuffer. In Thailand sind Fisch-Bratlinge ein Streetfood-Hit. Im Iran werden Bratlinge gerne aus roten Linsen gemacht. Zucchini-Dill-Bratlinge werden in der Türkei als Mücver und in Griechenland als Kolokithokeftedes bezeichnet.

Die Variationen an knusprig gebratenen Talern sind wirklich unfassbar vielfältig. Und sie lassen sich kinderleicht anpassen und mit anderen Zutaten erweitern, wie zum Beispiel in diesem Rezept, in dem noch etwas Karotten hinzukommen.

Die Zutaten für diese Zucchini-Dill-Bratlinge bekommst du garantiert im nächsten Supermarkt. Beginne am besten mit dem Dip, damit dieser ein wenig durchziehen und kalt bleiben kann. Am wichtigsten bei diesem Rezept ist, dass du das geriebene Gemüse gut auspresst, damit die Bratlinge am Ende auch schön kross und nicht matschig werden.

Danach musst du die Masse gut vermengen und kannst sie nach und nach in eine Pfanne mit heißem Öl geben. Nachdem sie von beiden Seiten schön goldbraun gebraten sind, kannst du es dir auch schon schmecken lassen!

Zucchini-Dill-Bratlinge Dominique 4.63 ( 8 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 16 Stück Zutaten 1x 2x 3x 1 Bund Dill

200 g Naturjoghurt

4 EL Zitronensaft

Salz und Pfeffer nach Geschmack

500 g Zucchini

100 g Möhren

2 Frühlingszwiebeln

2 Knoblauchzehen

60 g Feta

1 TL Kreuzkümmel

1 Ei Größe M

60 g Mehl

neutrales Pflanzenöl zum Braten Zubereitung Wasche für die Creme den Dill und hacke ihn klein. Vermenge 1 EL Dill mit dem Joghurt und dem Zitronensaft. Stelle den restlichen Dill für die Bratlinge zur Seite. Schmecke die Creme mit Salz und Pfeffer ab und stelle sie kalt.

Wasche die Zucchini. Schäle die Möhren. Raspel alles fein und drücke die Raspeln kräftig aus, sodass sie viel Flüssigkeit verlieren.

Schneide die Frühlingszwiebeln in feine Ringe. Schäle und hacke den Knoblauch. Gib beides zu den Zucchini- und Karottenraspeln hinzu.

Brösel den Feta darüber und vermenge alles miteinander. Würze es mit dem Kreuzkümmel und schmecke die Menge mit Salz und Pfeffer ab.

Rühre Ei und Mehl unter.

Erhitze in einer großen Pfanne genug Öl. Gib die Zucchinimasse portionsweise mit einem Esslöffel als kleine Häufchen in die Pfanne 🛒 . Drücke sie mit der Löffelrückseite flach und brate sie von beiden Seiten 2-3 Minuten goldbraun. Lass sie vor dem Servieren auf einem Küchenpapier abtropfen.

