Zucchini-Feta-Bällchen: nicht nur geschmacklich eine runde Sache

Wenn ich essen gehe, dann habe ich es besonders auf die Beilagen abgesehen. Ja, man mag es nicht glauben, aber die sind oft der eigentliche Star auf dem Teller. Gibt es zum Beispiel irgendwo Kroketten dazu, dann schlage ich richtig zu. Eine Beilage, die es mir ebenfalls mächtig angetan hat: Zucchini-Feta-Bällchen. Die musst du einfach probieren.

Rezept für Zucchini-Feta-Bällchen

Zucchini gelten bei vielen als das Sommergemüse schlechthin. Kein Wunder, denn das Kürbisgemüse überschwemmt einen in der Zeit von Juni bis Oktober regelrecht. Um dieser Masse gerecht zu werden, bedarf es auch immer wieder neuer Zucchini-Rezepte. Bei mir schrumpelten zwei stattliche Exemplare, die ich von einer Freundin aus ihrem Garten geschenkt bekommen habe, langsam aber sicher vor sich hin. Was mache ich bloß damit? Und dann stolperte ich eher zufällig über dieses Rezept: Zucchini-Feta-Bällchen aus dem Ofen.

Sie vereinen gleich mehrere tolle Eigenschaften in sich: den leicht nussigen Geschmack des Gemüses, würzigen Fetakäse und eine knusprige Panade. Also, ran an den Speck, äh, die Zucchini natürlich und los gerollt.

Bevor aus Zucchini und Feta kleine, knusprig gebackene Bällchen entstehen, muss das Gemüse zuerst mit einer Küchenreibe klein gerieben werden. Gib etwas Salz dazu und lass die Zucchini-Raspel rund zehn Minuten ziehen. Gib sie dann auf ein sauberes Küchentuch und drücke die Flüssigkeit gut aus. Dann zerbröselst du den Feta und vermengst alles mit den restlichen Zutaten zu einer glatten Masse. Aus der formst du dann kleine, walnussgroße Kugeln. Die rollst du in Paniermehl, bestreichst sie vorsichtig mit Öl und backst sie im Ofen knusprig.

Lass sie dir als kleinen Snack mit einem Joghurt- oder Knoblauch-Dip schmecken oder serviere sie als Beilage zu einem Hauptgericht. Für welche Variante du dich auch entscheidest, du wirst begeistert sein.

Sind Beilagen auch dein neues Hauptgericht? Dann gibt es hier Nachschub in Form von Kartoffel-Hirse-Bällchen, Blumenkohl-Käse-Bällchen aus dem Airfryer oder Blumenkohl-Polenta-Bällchen.

Zucchini-Feta-Bällchen Judith 4.08 ( 57 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien online, zum Beispiel hier 🛒 1 Küchenreibe Zutaten 1x 2x 3x 2 mittelgroße Zucchini ca. 400 g

Salz

1 Knoblauchzehe

1/2 Bio-Zitrone Abrieb

150 g Feta

1 Ei Größe M

4 EL Semmelbrösel

2 EL gehackte Petersilie

Pfeffer

5 EL Paniermehl

2 EL Olivenöl zum Bestreichen Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober-und Unterhitze vor.

Reibe die Zucchini fein und gib sie in ein Sieb. Salze leicht und lass sie 10 Minuten ziehen. Fülle die Masse auf ein Handtuch und drücke sie anschließend gut aus. Ziehe den Knoblauch ab und hacke ihn fein. Wasche die halbe Zitrone und reibe die Schale ab.

Zerbrösele den Feta mit einer Gabel und gib ihn in eine Schüssel. Füge die ausgedrückte Zucchini hinzu.

Gib Ei, Semmelbrösel, Knoblauch, Zitronenabrieb, Petersilie sowie Salz und Pfeffer hinzu. Vermenge alle Zutaten zu einer formbaren Masse.

Forme mit angefeuchteten Händen walnussgroße Bällchen und wälze sie in Paniermehl.

Setze die Bällchen auf ein mit Backpapier belegtes Blech und bestreiche sie leicht mit Olivenöl.

Backe die Zucchini-Feta-Bällchen ca. 25 Minuten im Ofen, bis sie goldbraun sind und wende sie nach 15 Minuten einmal. Lass sie anschließend kurz abkühlen und serviere sie zum Beispiel mit einem Dip oder als Beilage.

