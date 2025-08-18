Leichter Genuss für jede Jahreszeit: Zucchini-Feta-Lasagne

Wer liebt nicht Lasagne? Ich bin wohl einer der größten Fans dieses Gerichts. Darum kommt sie bei mir regelmäßig auf den Tisch. Gerne auch in anderen Varianten als der klassischen Art mit Bolognese. Heute zeige ich dir, wie du eine Zucchini-Feta-Lasagne mit rotem Pesto kochst.

Rezept für Zucchini-Feta-Lasagne: ideal für Gäste

Eine meiner ersten Lieblingsgerichte, neben Käsespätzle, ist Lasagne gewesen. Jedes Jahr zum Geburtstag durfte ich mir nicht nur einen Kuchen von meiner Oma wünschen. Auch meine Mama fragte mich immer, was ich mir zum Essen wünschte. Bei einer 50/50-Chance hätte man spaßeshalber gut Wetten abschließen können, wofür ich mich in dem Jahr entscheiden würde.

Im Nachhinein betrachtet, hätte ich über meine Geburtstagsessen Buch führen sollen. Mich würde heute nur allzu sehr interessieren, wer im Battle Lasagne versus Käsespätzle über die Jahre wohl gewonnen hat. Zu meiner Enttäuschung werden wir es wohl nie herausfinden.

Bevor ich weiter in Erinnerung schwelge und über die längst vergangene Rivalität meiner beiden Lieblingsgerichte nachdenke, kommen wir zum heutigen Rezept. Und Überraschung: Es dreht sich um Lasagne! Wobei sie sich von der klassischen Variante unterscheidet. Statt einer Bolognese setzen wir auf Veggie-Power. Das Highlight dieser Lasagne sind nämlich Zucchini, die es während des Sommers in Hülle und Fülle gibt, und die nun besonders aromatisch schmecken.

Genauso wie für die meisten anderen Lasagnen benötigst du auch für unsere Zucchini-Feta-Lasagne etwas Geduld. Wenn also jetzt schon dein Magen knurrt, solltest du noch einen kleinen Zwischensnack einlegen.

Die Zucchini schneiden wir der Länge nach in dünne Scheiben und legen sie in etwas Salz ein, damit sie überschüssige Feuchtigkeit verlieren. Das sorgt dafür, dass die Lasagne später nicht zu matschig wird. Danach braten wir die Zucchini in einer Pfanne mit etwas Öl, Zwiebeln, Knoblauch und Gewürzen an. In der Zwischenzeit stellen wir bereits die Béchamelsoße aus Butter, Mehl und Milch her. Solange die vor sich hin köchelt, ist das rote Pesto dran. Dafür pürieren wir getrocknete Tomaten, Basilikum, Pinienkerne, Olivenöl, Knoblauch und Parmesan miteinander.

Danach wird alles in eine Auflaufform geschichtet und gebacken. Fertig ist eine leckere Zucchini-Feta-Lasagne!

Zucchini-Feta-Lasagne Olivia 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 4 Kochutensilien (ca. 35 cm x 25 cm, z.B. hier erhältlich 🛒 1 rechteckige Auflaufform Zutaten 1x 2x 3x Für die Lasagne: 3 große Zucchini

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

2 EL Olivenöl

Kräuter der Provence nach Geschmack

200 g Lasagneplatten

200 g Feta Für das rote Pesto: 1 Knoblauchzehe

75 g getrocknete Tomaten

50 g Parmesan gerieben

20 g Pinienkerne

2 Handvoll frisches Basilikum

50 ml Olivenöl

Salz und Pfeffer nach Geschmack Für die Béchamelsoße: 50 g Butter

50 g Mehl

500 ml Milch

Muskat nach Geschmack

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1/2 Bio-Zitrone Saft Zubereitung Schneide die Zucchini längs in dünne Scheiben. Bestreue sie großzügig mit Salz und lass sie ca. 20 Minuten Wasser ziehen. Tupfe sie dann sorgfältig trocken.

Bereite das rote Pesto zu: Schäle den Knoblauch und gib ihn mit getrockneten Tomaten, Parmesan, Pinienkernen, Basilikum und Olivenöl in einen Mixer und püriere alles fein. Alternativ kannst du dafür einen Stabmixer verwenden. Schmecke das Ganze mit Salz und Pfeffer ab.

Schmilz für die Béchamelsoße die Butter in einem Topf und rühre das Mehl ein. Lass es kurz anschwitzen, ohne dass es Farbe bekommt. Gieße langsam die Milch unter ständigem Rühren hinzu, bis eine glatte, cremige Soße entsteht. Würze die Soße mit Muskat, Salz und Pfeffer sowie etwas Zitronensaft.

Schäle Zwiebel und Knoblauch und würfle beides fein.

Erhitze 2 EL Olivenöl in einer großen Pfanne. Dünste die Zwiebel- und Knoblauchwürfel an, bis sie glasig sind. Gib die Zucchinischeiben dazu und brate sie kurz scharf an, bis sie leicht gebräunt sind. Würze sie mit Kräutern der Provence, Pfeffer und, falls nötig, etwas Salz.

Heize den Ofen auf 180 °C (Ober-/Unterhitze) vor.

Fette eine Auflaufform ein. Fange mit einer dünnen Schicht Béchamelsoße an, lege dann eine Schicht Lasagneplatten darauf, verteile etwas rotes Pesto, eine Schicht Zucchinischeiben und Feta darüber. Wiederhole den Vorgang, bis alle Zutaten verteilt sind. Schließe mit einer Schicht Béchamelsoße ab.

Backe die Lasagne für 30–40 Minuten, bis sie goldbraun ist.

Lass die Lasagne vor dem Anschneiden etwa 5 Minuten ruhen. Serviere sie und genieße sie warm!

