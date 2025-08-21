Diese Zucchini-Feta-Orzo darf nicht in deinem Rezeptbuch fehlen

Zucchini ist ein echtes Sommergemüse und unglaublich wandelbar. Deswegen kombinieren wir sie heute mit Feta und Orzo-Nudeln zu einem Gericht, das normalem Risotto Konkurrenz macht. Das Tolle daran: Es geht vergleichsweise schnell, schmeckt gut und bringt sommerliche Vibes in deine Küche. Legen wir los!

So bereitest du Zucchini-Feta-Orzo zu

Vielleicht fragst du dich: Was genau ist Orzo? Orzo, auch Kritharaki genannt, ist eine spezielle Art von Pasta, die optisch an Reis erinnert, aber tatsächlich aus Hartweizengrieß besteht – genau wie klassische Nudeln. Der Name „Orzo“ stammt aus dem Italienischen und bedeutet übersetzt „Gerste“, da die Form der kleinen Nudeln an Gerstenkörner erinnert. In Griechenland und der Türkei ist Orzo unter den Namen „Kritharaki“ oder „Arpa Şehriye“ bekannt und wird dort traditionell in vielen Gerichten verwendet.

Orzo ist in mediterranen und nahöstlichen Küchen sehr beliebt. Besonders in Griechenland spielt diese Pastasorte eine wichtige Rolle in Rezepten. Dort wird sie häufig in sogenannten Giouvetsi (Gerichten mit einer Art Schmorfleisch und Tomatensauce) oder als Beilage zu würzigen Eintöpfen verwendet. Auch in Italien findet man Orzo in Suppen, etwa in der klassischen Minestrone.

Orzo hat jedoch viel mehr Potenzial: Aufgrund seiner kleinen, reisförmigen Struktur nimmt die Pasta hervorragend Saucen und Aromen auf. Sie eignet sich nicht nur für herzhafte Schmortöpfe, sondern auch perfekt für cremige One-Pot-Gerichte, Salate oder sogar als Ergänzung in Suppen. Durch seine Vielseitigkeit passt Orzo gut zu leichten Saucen mit Gemüse, aber auch zu herzhaften und schweren Gerichten mit Fleisch oder Fisch.

In unserem Gericht kombinieren wir ihn mit Zucchini und einer cremigen Soße und zaubern daraus ein leckeres Sommeressen mit Wohlfühlgarantie. In diesem Rezept werden die Orzo-Nudeln direkt in der Soße gekocht, was ihnen zusätzlich Geschmack verleiht. Verfeinert wird das Ganze durch die Zugabe von Feta sowie Zitronenabrieb und -saft. Lecker!

Egal, ob du mediterranes Flair auf den Teller zaubern willst oder nach einer vielseitigen Alternative zu Reis suchst: Orzo ist eine spannende Zutat, die du immer Vorrat haben solltest.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Unsere Parmesan-Orzo-Nudeln sind auch richtig köstlich! Oder koche als nächstes eine Orzo-Lauch-Pfanne mit Zitrone und Spinat. Und in der Redaktion lassen wir uns am liebsten diese Orzo-Hackfleisch-Pfanne schmecken.

Zucchini-Feta-Orzo Olivia 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 3 mittelgroße Zucchini

2 Knoblauchzehen

200 g Feta

1/2 Bio-Zitrone Saft und Abrieb

2 EL Olivenöl

300 g Orzo-Nudeln online erhältlich, z.B. hier 🛒

200 ml Sahne

400 ml Gemüsebrühe

1 TL Oregano

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 EL Chiliflocken zum Garnieren

etwas frische Petersilie zum Garnieren Zubereitung Schneide die Zucchini in halbe Scheiben oder kleine Viertel. Schäle und hacke den Knoblauch fein. Zerbrösele den Feta. Reibe die Schale der Zitrone ab und presse ihren Saft aus.

Erhitze das Olivenöl in einer großen, tiefen Pfanne. Gib die Zucchini in die Pfanne und brate sie bei mittlerer bis hoher Hitze an, bis sie leicht gebräunt und weich sind. Füge den Knoblauch hinzu und brate ihn kurz mit, bis er duftet. Pass auf, dass der Knoblauch nicht verbrennt.

Gib die Orzo-Nudeln direkt in die Pfanne zu den Zucchini. Rühre gut um, sodass die Nudeln vom Bratenfett leicht umhüllt sind.

Gieße die Sahne und die Gemüsebrühe in die Pfanne und rühre gut durch. Lass die Mischung aufkochen, reduziere dann die Hitze. Rühre gelegentlich um, damit die Orzo-Nudeln nicht am Boden kleben. Lass alles ca. 10-15 Minuten köcheln, bis die Nudeln al dente sind.

Würze mit Oregano, Salz und Pfeffer.

Füge den zerbröselten Feta, die abgeriebene Zitronenschale und den Zitronensaft hinzu. Verrühre alles vorsichtig, damit der Feta etwas schmilzt.

Richte das Gericht direkt in tiefen Tellern an, garniere es mit frischer Petersilie und streue zum Abschluss Chiliflocken darüber.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.