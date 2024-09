Zucchini-Gratin mit Frischkäsesoße und Semmelbröseln: unbedingt nachbacken

Zucchini ist ein absoluter Favorit, von dem wir nie satt werden. Das grüne Kürbisgemüse schmeckt uns das ganze Jahr über, und jetzt zur kühleren Jahreszeit schieben wir es gern in Form eines Zucchini-Gratins in den Ofen. Das punktet mit einer Kräuterfrischkäse-Soße und einem Topping aus knusprigen Semmelbröseln. Klingt lecker, nicht wahr? Dann ab in die Küche, wir bereiten schon einmal alles vor!

Aus dem Ofen: Zucchini-Gratin mit Semmelbröseln

Alles, was aus dem Ofen kommt, sorgt bei uns für wohlige Gemütlichkeit. Es gibt einfach nichts Schöneres, als mit einem leckeren Auflauf oder Gratin stürmische Herbstabende zu verbringen. Während es draußen kalt ist, machen wir es uns drinnen hübsch und lassen uns gern ein Zucchini-Gratin schmecken. Bei jedem Bissen entlockt es uns ein „Oh“ und ein „Mhmm“, weil es so köstlich ist. Die Kombination aus knusprigen Semmelbröseln und cremiger Soße ist eben unschlagbar.

Mit den Bröseln starten wir auch, indem wir sie in etwas Öl in einer Pfanne rösten. Sie sollten duften und eine leichte Bräunung bekommen, dann sind sie fertig. Als Nächstes widmen wir uns der Zucchini, die wir waschen und in dünne Scheiben schneiden oder hobeln. Diese ordnen wir fächerartig in einer Auflaufform an, die wir zuvor eingefettet haben.

Nun ist es auch schon Zeit für die Soße: Dafür verrühren wir Milch und Frischkäse mit zwei Eiern und würzen das Ganze mit frisch geriebener Muskatnuss, Salz und Pfeffer. Die Soße gießen wir über die Zucchini in der Auflaufform und schieben diese nun in den Ofen. Nach einiger Zeit holen wir sie wieder heraus, streuen die Brösel darüber und backen das Zucchini-Gratin noch ein bisschen weiter. Das war’s!

