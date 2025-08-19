Der Hit für deinen Sommerlunch: Zucchini-Gurken-Salat

Zucchini oder Gurke? Beides! Heute kombinieren wir die zwei grünen Sommerlieblinge nämlich mal in einem herrlich erfrischenden Zucchini-Gurken-Salat. Auch wenn es zwischenzeitlich so wirkt, ist der Sommer noch lange nicht vorbei. Als Farbtupfer und geschmacklicher Kontrast wandern frische Himbeeren, frische Minze und würziger Feta in die Schüssel. Mach dich bereit für einen köstlichen Sommersalat!

In 20 Minuten fertig: Zucchini-Gurken-Salat mit Himbeeren und Feta

Vor dem Genuss steht natürlich das Schnippeln an, gerade bei Salat. Du wäschst und schneidest also zunächst Zucchini, Salatgurke und Frühlingszwiebeln. Die Zucchini bleibt nämlich roh in diesem Salat, das sorgt für Frische und ordentlich Biss. Ebenso wie die Gurke und die Frühlingszwiebeln.

Ist die Basis fertig, kümmerst du dich um die Toppings für den Zucchini-Gurken-Salat, die den grünen Salat-Teppich aufpeppen. Farblich und geschmacklich, versteht sich. Wasche die Himbeeren und die Minze und tupfe sie vorsichtig trocken. Der Feta will auch noch zerbröselt und die Walnüsse gehackt werden.

Die Walnüsse kannst du auch durch andere Nüsse austauschen. Haselnüsse oder Pinienkerne kann ich mir ebenso gut in dem frischen Salat vorstellen. Für einen besonderen Crunch kannst du die Nüsse auch noch ohne Fett in einer Pfanne anrösten.

Der Zucchini-Gurken-Salat wäre nur halb so gut ohne ein leckeres Dressing. Das rührst du im letzten Schritt aus Zitronensaft, Olivenöl, Honig, Salz und Pfeffer an. Einfach, aber gut. Durch den frischen Zitronensaft, das vollmundige Olivenöl und den süßen Honig können sich die Aromen von Zucchini und Gurken, auch im Zusammenspiel mit den süßen Himbeeren und dem würzigen Feta, so richtig entfalten.

Und dann gibst du auch schon alle Zutaten in einer großen Schüssel zusammen, rührst das Dressing vorsichtig unter und gibst zum Schluss noch die gehackten Walnüsse über den Zucchini-Gurken-Salat. Fertig ist dein schneller Lunch, dein leichtes Abendessen oder dein Mitbringsel zur nächsten Grillparty!

Wir bei Leckerschmecker lieben Salate, egal zu welcher Jahreszeit. Im Sommer bereiten wir gerne einen Nektarinensalat mit Burrata oder einen Auberginen-Tomaten-Salat zu. Wenn es noch mehr Zucchini sein darf, bereite doch mal einen Orzo-Zucchini-Salat zu.

Zucchini-Gurken-Salat Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Zucchini

1 Salatgurke

2 Frühlingszwiebeln

100 g Himbeeren

4 Zweige Minze

100 g Feta

2 Handvoll Walnüsse

1 Bio-Zitrone Abrieb und Saft

2 EL Olivenöl online z.B. hier 🛒

1 EL Honig

Salz und Pfeffer Zubereitung Wasche die Zucchini und die Gurke und schneide sie beide in Scheiben. Wasche die Frühlingszwiebeln und schneide sie in dünne Ringe.

Wasche die Himbeeren und die Minze, tupfe sie vorsichtig trocken, zupfe bei der Minze die Blätter ab und schneide sie klein.

Zerkrümel den Feta und hacke die Walnüsse klein.

Wasche die Zitrone mit heißem Wasser, reibe sie trocken. Reibe die Schale ab, halbiere die Zitrone und presse die Hälfte aus.

Verrühre anschließend für das Dressing den Saft von 1/2 Zitrone, die Schale, das Olivenöl und den Honig in einer kleinen Schüssel, bis ein cremiges Dressing entsteht. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Gib nun die Zucchini- und Gurkenscheiben in eine große Schüssel. Füge die Himbeeren vorsichtig hinzu, damit sie nicht zerdrückt werden. Streu die Frühlingszwiebelröllchen, den zerbröselten Feta und die Minzblätter über den Salat.

Gieße zum Schluss das Dressing über den Salat und mische alles vorsichtig durch. Streue die gehackten Walnüsse darüber und fertig ist dein Gurken-Zucchini-Salat.

