Zucchini-Hackbällchen mit Tomatensoße: nicht nur für Gemüsemuffel perfekt

Hackbällchen schmecken der ganzen Familie, doch Gemüse darf auch nicht zu kurz kommen. Unsere würzigen Zucchini-Hackbällchen verstecken es gekonnt: So mogelst du eine gesunde Portion Gemüse in das Gericht, ohne das wählerische Kinder oder sonstige Familienmitglieder etwas davon bemerken. Und das Beste: Du zauberst mit unserem Rezept ein unkompliziertes und leckeres Gericht, das wunderbar eine kohlehydratarme Ernährung passt.

Zucchini-Hackbällchen: lecker kombinierbar

Nicht nur lecker, auch wandelbar sind unsere Zucchini-Hackbällchen. Du kannst sie außerdem vielseitig kombinieren: Zusammen mit einem frischen Salat werden die Bällchen zu einem tollen Hauptgericht, das der Figur schmeichelt. Wer mag, kann sie aber auch mit Kartoffelspalten, Reis oder Spaghetti servieren. Auch am Spieß mit Tomaten und Mozzarella oder vom Grill schmecken unsere Zucchini-Hackbällchen hervorragend.

Unsere Zucchini-Hackbällchen bereiten wir bequem in der Pfanne zu. Dazu reibst du zunächst die Zucchini mithilfe einer Mandoline. Gib die Zucchinimasse auf ein sauberes Tuch und drücke die Flüssigkeit heraus. Vermenge sie mit dem Hackfleisch, Salz, Pfeffer, gepresstem Knoblauch und gehackter Petersilie. Forme daraus runde Bällchen und brate sie in einer Pfanne mit Olivenöl rundherum an. Nimm sie heraus und widme dich nun der Tomatensoße.

Dazu gibst du in dieselbe Pfanne klein geschnittene Zwiebeln und Knoblauch und brätst sie kurz in Olivenöl an. Füge Tomatenmark, Gemüsebrühe und passierte Tomaten hinzu und würze mit Salz und Pfeffer. Anschließend gibst du die Zucchini-Hackbällchen in die Soße und lässt alles für 15 Minuten köcheln. Fertig ist ein leckeres Gericht voller Aromen und einer guten Portion Gemüse, das deine ganze Familie zum Esstisch rennen lässt. Und du brauchst für die Zubereitung gerade einmal eine halbe Stunde Zeit!

Wenn du keine Lust auf Zucchini hast, dann probiere das klassische Rezept für Hackbällchen in Tomatensoße. Diese Hühnchen-Parmesan-Hackbällchen sind eine käsige Variation, die alle aus dem Häuschen bringt. Und wenn es doch wieder Zucchini sein soll, dann empfehle ich dir dieses leichte Ofengericht: gefüllte Zucchini mit Mozzarella und Tomaten.