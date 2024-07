Zucchini-Hähnchen-Spieße: extra zarter Grillgenuss

Die Grillsaison ist in vollem Gange. Hast du schon alle Klassiker der Grillrezepte ausprobiert und suchst nach neuer Inspiration? Dann bist du bei uns genau richtig! In der Leckerschmecker-Redaktion stehen diese Zucchini-Hähnchen-Spieße vom Grill gerade hoch im Kurs. Probiere sie direkt aus und überzeuge dich selbst!

Einfaches Rezept für Zucchini-Hähnchen-Spieße

Hähnchen und Zucchini sind eine Kombination, wie geschaffen für heiße Tage, an denen man wenig Lust auf etwas zu Deftiges hat. Gleichzeitig ist die Mischung aus beiden herrlich saftig. Kurz gesagt: Zucchini-Hähnchen-Spieße sind das perfekte Grillgericht für warme Sommerabende!

Die Zubereitung von Zucchini-Hähnchen-Spießen ist ganz einfach. Du schneidest etwas Hähnchenbrust in Würfel und hobelst die Zucchini fein. Hast du keinen Gemüsehobel zur Hand, kannst du diesen Schritt auch mit einem Sparschäler erledigen. Spieße Fleisch und Gemüse abwechselnd auf Schaschlik-Spieße auf und lege alles kurz in eine Marinade ein. Wir verfeinern am liebsten mit etwas Zitrone, Knoblauch, Chili und Thymian, um zusätzlichen Geschmack und einen Frischekick zu erhalten.

Nachdem die Zucchini-Hähnchen-Spieße die Marinade schön aufgenommen haben, wandern sie auf den Grill. Dort brauchen dann nur etwa zehn bis fünfzehn Minuten, bis sie goldbraun und durchgegart sind. Achte darauf, die Spieße regelmäßig zu wenden, damit sie gleichmäßig garen. Bestreiche sie, kurz bevor sie fertig sind, erneut mit der Marinade. Dadurch werden sie besonders saftig und aromatisch.

Zucchini-Hähnchen-Spieße eignen sich hervorragend für sommerliche Grillpartys, Familienessen im Garten oder als leichtes Abendessen nach einem langen Tag. Mit einer Beilage wie einem frischen Salat oder gegrilltem Brot entsteht aus den einfachen Spießen im Handumdrehen eine vollständige Mahlzeit. Also warte nicht länger, schnapp dir ein paar Zucchini aus dem Garten und leg direkt los!

Zucchini haben gerade Saison und sind daher besonders gesund und aromatisch. Probier doch direkt weitere leckere Rezepte aus dem grünen Gemüse aus, wie diesen cremigen Zucchini-Aufstrich oder gegrillte Zucchini mit Feta. Blitzschnell fertig ist auch diese überbackene Zucchini mit Thunfisch und Käse.