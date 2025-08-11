Lass dich von Zucchini-Haferflockenröllchen begeistern

Wenn du auf der Suche nach einem neuen, kreativen Rezept für die Zucchini in deinem Kühlschrank bist, dann musst du diese Zucchini-Haferflockenröllchen unbedingt probieren. Sie sind ein herrlich würziger Snack und lassen sich auf verschiedene Art und Weise genießen. Ganz egal, ob als Fingerfood bei einem Filmabend, als knusprige Vorspeise oder leckere Beilage zu einem frischen Salat. Überzeuge dich selbst von diesen kleinen Köstlichkeiten.

Zucchini-Haferflockenröllchen hast du ganz schnell selbst zubereitet

Auch, wenn es einem das Wetter gerade ein wenig schwer macht, befinden wir uns mitten im Sommer. Und das heißt, im Idealfall, nicht nur Sommer, Sonne, Sonnenschein, sondern auch: Saison für köstlich fruchtige Obstsorten und eine Vielfalt an schmackhaftem Gemüse. Der aktuelle Star ist dabei die Zucchini.

Und weil man die hübschen, grünen Gartenkürbisse aktuell überall bekommt, braucht es eine mindestens genauso große Auswahl an kreativen Rezepten. Diese knusprigen Zucchini-Haferflockenröllchen sind genau das und werden dich garantiert begeistern. Sie sind unkompliziert und schnell gemacht und eine wunderbare neue Form, das Saisongemüse zu genießen.

Die kleinen Rollen sind garantiert ein Überraschungsgast auf dem Teller, die sich schnell zu deinem neuen Lieblingsrezept entwickeln könnten. Ein Blick auf die Zutaten verrät übrigens auch, dass sie perfekt geeignet zur Resteverwertung sind!

Die Basis werden von Zucchini, Möhre und Kartoffel gebildet. Kräftig gewürzt und dank Eiern und zerkleinerten Haferflocken zusammengehalten schmecken sie nicht nur gut, sondern halten dich auch ohne Probleme eine Weile satt. Die Haferflocken machen das Ganze nicht nur ballaststoffreicher, sondern bringen einen dezent nussigen Unterton mit sich.

Die Zucchini-Haferflockenröllchen sind aber nicht nur für zu Hause etwas. Du kannst sie problemlos einpacken und dann als Snack unterwegs oder auf der Arbeit genießen. Perfekt passend dazu ist der im Rezept aufgelistete Dip, den du in wenigen Minuten ebenfalls zusammengerührt hast. Also: Probiere diese kleinen Häppchen gleich selbst und überzeuge dich von ihnen! Passe die Gewürze zum Beispiel mit etwas Chili für die Schärfe an und entdecke deine ganz individuelle Zubereitungsform der Röllchen. Lass es dir schmecken!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Bei Leckerschmecker sind wir im regelrechten Zucchini-Hype und zeigen dir jeden Tag neue Gerichte für das grüne Gemüse. Für den Tagesstart ist ein Zucchini-Aufstrich immer eine gute Wahl für deine Stulle. Natürlich lässt sie sich auch in einem wärmenden Zucchini-Auflauf verarbeiten. Solltest du Lust auf Nudeln, aber keine Nudeln zu Hause haben, dann sind Zucchini-Nudeln mit Erdnuss-Sesam-Soße deine Rettung in der Not.

Zucchini-Haferflockenröllchen Dominique 3.36 ( 37 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für die Röllchen: 1 mittelgroße Zucchini

1/2 TL Salz

1 kleine Möhre

1 mittelgroße Kartoffel

1 Handvoll Babyspinat

2 Knoblauchzehen

70 g zarte Haferflocken

2 Eier Größe M

100 g geriebener Käse

1/2 TL Paprikapulver edelsüß

1/2 TL Kräuter der Provence getrocknet

Salz und Pfeffer nach Geschmack

2-3 EL Weizenmehl

etwas neutrales Pflanzenöl zum Braten Für den Dip: 2 EL Crème fraîche

1 EL Mayo

1/2 TL Paprikapulver edelsüß

1/2 TL Knoblauchpulver

1 TL Dill frisch, gehackt Zubereitung Wasche die Zucchini und entferne die Enden. Reibe sie grob mit einer Küchenreibe 🛒 . Vermenge sie mit dem Salz und gib die Raspeln zum Entwässern für etwa 15 Minuten in ein Sieb. Drücke sie anschließend gut aus.

Schäle in der Zwischenzeit die Möhre und die Kartoffel. Reibe beide klein und gib sie in eine große Schüssel. Wasche den Spinat, schleuder ihn trocken, schneide ihn klein und gib ihn in die Schüssel.

Ziehe den Knoblauch ab und zerkleiner ihn mit einer Knoblauchmühle 🛒 . Gib ihn mit in die Schüssel.

Füge die geriebene und entwässerte Zucchini der Schüssel hinzu.

Püriere die Haferflocken mit einem Stand- oder Stabmixer. Gib sie mit den Eiern, Käse und Gewürzen in die Schüssel und verknete alles gründlich miteinander. Lass die Masse etwa 10 Minuten ruhen.

Bereite währenddessen den Dip zu. Gib dazu alle Zutaten in eine kleine Schüssel und vermenge sie gut miteinander.

Forme anschließend kleine Rollen aus der Zucchini-Haferflockenmasse und wälze sie im Mehl, sodass sie rundum bedeckt sind.

Erhitze ausreichend Öl in einer Pfanne und brate die Röllchen darin bei mittlerer Hitze für etwa 5 Minuten pro Seite, bis sie rundum goldbraun sind.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.