Zucchini-Joghurt-Salat: So frisch kann Zucchini schmecken

Aus Zucchini lässt sich ja so einiges zubereiten. Gern landet das Sommergemüse in Aufläufen und Pfannengerichten, wird zu Suppen püriert und zu Dips verarbeitet. Gelegentlich darf sich die Zucchini auch über ein Leben als süßer oder herzhafter Kuchen freuen. Weniger gängig sind Salate mit dem Sommerkürbis, erst recht, wenn er auch noch roh verarbeitet wird. Dass sich das Gemüse als Salat nicht verstecken muss, beweist dieser Zucchini-Joghurt-Salat.

Schnelles Rezept: Zucchini-Joghurt-Salat

Der Zucchini-Joghurt-Salat lebt von einer knackigen Konsistenz und dem frischen Geschmack der einzelnen Komponenten. Für den Salat benötigst du gerade einmal zwei Zutaten: Zucchini und Zwiebel. Besonderes Highlight ist aber das cremig-aromatische Dressing. Aber beginnen wir mal von vorn.

Wusstest du, dass bitter schmeckende Zucchini giftig sind und zu den Kürbisgewächsen gehört? Das und mehr erfährst du in unserem Leckerwissen-Ratgeber zur Zucchini.

Schneide zuerst die Zucchini in dünne Scheiben und die Zwiebel in Halbringe. Gib beide Zutaten dann in eine Schüssel. In einer separaten Schüssel vermengst du Joghurt mit gepresstem Knoblauch, etwas Senf, Apfelessig, Olivenöl, gehacktem Dill sowie Salz und Pfeffer. Vermische alles gut und gieße das Dressing über den Zucchini-Salat.

Natürlich kannst den Zucchini-Joghurt-Salat direkt verdrücken. Noch besser schmeckt er aber, wenn du ihn noch mindestens 15 Minuten durchziehen lässt. Besonders gut schmeckt er als leichte Hauptmahlzeit mit frischem Baguette. Probiere ihn aber auch mal als Beilage zu gegrilltem Hähnchen oder Lachs. Und für mehr Abwechslung empfehlen wir den Dill mit Minze auszutauschen. Das ist vor allem an heißen Sommertagen der Hit, da das Kraut kühlt.

Zucchini-Joghurt-Salat Judith 4.25 ( 4 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Ziehzeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 mittelgroße Zucchini

1/2 rote Zwiebel

1 EL frischer Dill

1 Knoblauchzehe

150 g griechischer Joghurt

1 EL Olivenöl

1 EL Apfelessig

1 TL mittelscharfer Senf online, zum Beispiel hier 🛒

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Wasche die Zucchini gründlich und schneide sie in gleichmäßige, feine Scheiben.

Schäle die rote Zwiebel und schneide sie in dünne Halbringe.

Gib die Zucchini und die Zwiebel in eine große Salatschüssel.

Wasche den Dill und schneide ihn fein. Ziehe den Knoblauch ab und presse ihn in eine zweite Schüssel. Füge Joghurt, Olivenöl, Essig, Senf und Dill hinzu, verrühre alle Zutaten glatt und schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Gieße das Dressing über die Zucchini und Zwiebeln. Mische alles gut durch.

Lass den Salat vor dem Servieren im Kühlschrank 15 Minuten ziehen und serviere ihn mit frischem Baguette.

