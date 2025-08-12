Dieses Zucchini-Käsebrot darf beim nächsten Grillen nicht fehlen

Etwa zwischen Juli und September hat ein grüner Allrounder Hochsaison – und wer einen Garten hat oder regelmäßig auf dem Wochenmarkt einkauft, kennt den Anblick nur zu gut: überall stapeln sich frische Zucchini in bester Qualität. Bei diesem Überfluss des Gemüses braucht man immer wieder neue Rezepte, wie zum Beispiel dieses herzhafte Zucchini-Käsebrot.

Zucchini-Käsebrot: rustikal, saftig und einfach herrlich

Auch wir in der Leckerschmecker-Redaktion sind absolut im Zucchinifieber angelangt. Die kleinen Gartenkürbisse sind einfach richtige Alleskönner und machen in jeder Zubereitung garantiert glücklich. Backe unser Zucchini-Käsebrot doch direkt nach und überzeuge dich davon, dass sie auch in Gebäck eine herrliche Figur machen.

Bevor es an den Teig geht, lohnt sich aber immer auch ein Blick auf das Gemüse selbst. Wusstest du, dass die Zucchini ursprünglich aus Mittelamerika stammt und in Europa vor allem durch die italienische Küche berühmt wurde? Dort heißt sie „zucchina“, also „kleiner Kürbis.“ Die Mehrzahl lautet „zucchine“, in Deutschland hat sich kurioserweise sowohl für den Singular als auch Plural „die Zucchini“ durchgesetzt.

Neben ihrer Vielseitigkeit in der Küche kann die Zucchini aber auch mit ihren inneren Werten überzeugen. Sie ist kalorienarm, ballaststoffreich und macht das Zucchini-Käsebrot durch ihren hohen Wasseranteil wunderbar saftig, ohne den Geschmack zu dominieren. Besonders in Kombination mit würzigem geriebenen Käse und Thymian im Teig wird daraus ein köstliches Gesamtbild.

Credit: 7hauben

Das Brot ist außen knusprig, innen wunderbar weich und saftig. Du kannst es zu so ziemlich jeder Gelegenheit reichen. Ob zum Abendbrot oder bei der nächsten Grillparty mit Freunden als leckere Beilage. Bereite gleich noch einen würzigen Dip wie einen Paprika-Feta-Dip oder für 100%-Zucchini-Action vielleicht einen Zucchini-Oliven-Aufstrich.

Bei Leckerschmecker versorgen wir dich jeden Tag mit kreativen Rezeptideen. Wenn du noch mehr köstliche Brote probieren möchtest, probiere als nächstes doch ein Zucchinibrot mit getrockneten Tomaten. Unser Feta-Zucchini-Brot kommt ganz ohne Hefe aus. Naschkatzen sollten sich dieses süße Zucchinibrot ansehen.

Zucchini-Käsebrot Dominique 4.84 ( 6 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Ruhezeit 1 Stunde Std. 35 Minuten Min. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 25 Minuten Min. Portionen 1 Brot Kochutensilien (z.B. online hier 🛒 verfügbar) 1 Kastenform Zutaten 1x 2x 3x 1 Würfel (42 g) frische Hefe

250 ml Wasser lauwarm

600 g Zucchini

6 Zweige Thymian

500 g Weizenmehl Type 550

1 TL Salz

100 g geriebener Käse

50 g geröstete Kürbiskerne Zubereitung Zerbrösle die Hefe ins lauwarme Wasser, rühre es um, bis sie sich aufgelöst hat und lass sie für 5 Minuten ruhen.

Wasche derweil die Zucchini. Entferne die Enden und rasple sie grob. Gib sie in ein sauberes Küchentuch und presse so viel Flüssigkeit aus wie möglich.

Wasche den Thymian ab, tupfe ihn trocken und zupfe die Blättchen ab.

Vermenge Mehl und Salz in einer großen Schüssel. Füge die Zucchiniraspel, den geriebenen Käse, Thymianblättchen, Kürbiskerne und das Hefewasser hinzu. Verarbeite es mit einem Knethaken 🛒 oder deinen Händen zu einem glatten, leicht feuchten Teig. Lass ihn abgedeckt bei Zimmertemperatur für 45 Minuten gehen.

Knete den Teig anschließend erneut durch, fülle ihn in eine bemehlte Kastenform und lass ihn erneut 45 Minuten abgedeckt gehen.

Heize den Backofen auf 225 °C Ober-/Unterhitze (200 °C Umluft) vor. Backe das Brot auf der mittleren Schiene für ca. 30 Minuten. Mach am Ende der Backzeit den Test mit einem Holzstäbchen.

Lass das Brot 10 Minuten in der Form ruhen, bevor du es herauslöst und anschließend vollständig auskühlen.

