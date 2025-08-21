Zucchini-Ketchup: zum Würzen und Dippen

Wenn die Zucchini im Garten reifen, kann man sich oft vor Früchten kaum retten. Da ist es wichtig, passende Rezepte parat zu haben, um die reiche Ernte schnell zu verarbeiten. Für den Zucchini-Ketchup braucht man richtig viele Früchte. Perfekt, oder?

Zucchini-Ketchup einfach selber machen

Wenn Zucchini zu lange im Beet liegen, verlieren sie an Geschmack und werden nicht mehr so knackig. Da du und deine Freunde wahrscheinlich schon genug von den grünen Früchten haben, bietet sich Zucchini-Ketchup an. Er hält sich ungeöffnet bis zu einem Jahr und angebrochen im Kühlschrank etwa zwei Wochen. So kannst du auch im Winter Zucchini genießen.

Ein weiterer Vorteil des Ketchups ist, dass du genau weißt, was drin ist, und unnötige Zusatzstoffe und Konservierungsmittel vermeiden kannst, die sich in vielen industriell hergestellten Ketchups finden.

Was neben Zucchini noch hineinkommt, sind Zwiebeln, Knoblauch, Essig, Zucker und Tomatenmark. Verfeinert wird er mit Chilischoten, Currypulver, Paprikapulver und etwas Senf. Der Ketchup muss ungefähr 30 Minuten einkochen, bis die Zucchini weich sind. Dann wird er noch püriert. Wenn du möchtest, kannst du den Zucchini-Ketchup durch ein Sieb streichen, um eine besonders feine Textur zu erhalten.

Der leckere Zucchini-Ketchup passt perfekt zu Grillgerichten, Sandwiches oder als Dip für Gemüse und Pommes. Die leichte Süße der Zucchini harmoniert hervorragend mit den Gewürzen und verleiht dem Ketchup eine erfrischende Note. Klingt lecker? Dann lege gleich mit der Zubereitung los!

Zucchini-Ketchup Anke 4.07 ( 48 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Ziehzeit 3 Stunden Std. Gesamtzeit 3 Stunden Std. 50 Minuten Min. Portionen 6 Gläser Kochutensilien (mind. 600 ml, online z.B. hier 🛒 6 Flaschen Zutaten 1x 2x 3x 2 kg Zucchini

600 g rote Zwiebeln

1 Knoblauchzehe nach Belieben mehr

2 EL Salz

250 g brauner Zucker

250 ml Essig

2 Chilischoten

1 EL Currypulver

2 EL Paprikapulver edelsüß

2 EL Senf

200 g Tomatenmark nach Belieben mehr Zubereitung Schäle die Zucchini und schneide sie in kleine Würfel oder raspele sie mit einer Küchenreibe fein. Schäle Zwiebeln und Knoblauch und schneide beides in Würfel.

Gib Zucchini, Zwiebeln und Knoblauch mit 2 EL Salz in einen großen Topf. Verrühre alles und lass es etwa drei Stunden ziehen.

Wasche die Chilischoten und schneide sie in kleine Stücke. Gib sie zusammen mit dem Zucker und Essig zur Zucchini in den Topf. Lass alles aufkochen.

Nun gibst du die restlichen Zutaten hinzu und lässt alles 30 Minuten köcheln. Rühre gelegentlich um.

Püriere alles mit einem Stabmixer fein und lass es auf die gewünschte Dicke einkochen.

Schmecke zwischendurch ab und würze gegebenenfalls mit Essig und Gewürzen nach.

Fülle den Zucchini-Ketchup noch heiß in die sterilisierten Gläser oder Flaschen.

