Schnelle Zucchini-Kichererbsen-Pfanne: Das ist gesunde Feierabendküche

Die Zucchini-Kichererbsen-Pfanne ist eine Mahlzeit, die alle Wünsche erfüllt. Zuallererst, sie ist lecker. Doch sie ist außerdem schnell zubereitet, kostengünstig, gesund, einfach, leicht, vegetarisch und sogar vegan. Die Liste der Vorteile ist lang. Und wer mag, kann die Pfanne mit Spiegeleiern oder Bratwürsten ergänzen. Wandelbar ist das Gericht also auch! Es gibt scheinbar nichts, was gegen die Zucchini-Kichererbsen-Pfanne spricht. Also, ran an den Herd!

Wer kennt es nicht: Eigentlich willst du dich gesund ernähren, doch das Hamsterrad Arbeit lässt dir im Alltag kaum Zeit oder Energie übrig, um nach Feierabend auch noch zu kochen. Ganz zu schweigen von der Herausforderung, in der knappen Freizeit auch noch soziale Kontakte zu pflegen, Hobbys nachzugehen und dich körperlich zu betätigen. Da brauchst du einfache Rezepte, die sich unkompliziert zubereiten lassen und dich trotzdem mit allem versorgen, was du brauchst.

Die Zucchini-Kichererbsen-Pfanne ist so eine Verbündete im stressigen Alltag. Denn die Zucchini ist ein herrlich unkompliziertes Gemüse, das du einfach nur wäschst und klein schnippelst. Es muss nicht einmal lange in der Pfanne garen. Kichererbsen oder andere Hülsenfrüchte aus der Dose sind mindestens genauso einfach zu handhaben: Dose auf, abgießen, rein in die Pfanne. Schon hast du eine ordentliche Portion Eiweiß mit komplexen Kohlehydraten auf dem Teller, die lange satt halten.

Ganz nebenbei tust du mit deiner Zucchini-Kichererbsen-Pfanne auch etwas für deine Figur, falls dir das wichtig ist. Doch vor allem kommt der Genuss nicht zu kurz. Du kannst von diesem Gericht auch problemlos größere Mengen zubereiten und so deine ganze Familie versorgen. Oder einpacken und als gesundes Mittagessen im Büro verputzen. Kollegen mit selbstgemachtem Mittagessen wirken so, als hätten sie ihr Leben im Griff, findest du nicht auch? Damit gehörst du auch dazu. Es muss ja keiner wissen, dass die Zubereitung nur 20 Minuten gedauert hat.

Wenn dir dieses Rezept gefallen hat, wird dir diese leckere Weiße-Bohnen-Pfanne auch schmecken. Dieser Zucchinisalat mit Kichererbsen schmeckt dank Chiliflocken und Kurkuma besonders würzig. Und diese Zucchini-Pfanne mit Reis bringt mediterranes Flair in deine Küche.