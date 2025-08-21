Zucchini-Lachs-Pfanne: Abendessen mit dem gewissen Etwas

Du hast Zucchini gekauft, dir fehlt es aber noch an Inspiration, was du daraus kochen kannst? Dann bist du bei Leckerschmecker genau richtig. Wir haben da eine sehr leckere Idee für dich. Wie wäre es mit einer Zucchini-Lachs-Pfanne in einer cremigen Sahnesoße und getoppt mit knusprig gerösteten Pankostreuseln? In unter einer halben Stunde steht das Essen fertig auf dem Tisch und hier ist das Rezept.

Zucchini-Lachs-Pfanne: perfekt für den Feierabend

Nach einem langen und anstrengenden Arbeitstag sind Pfannengerichte ideal fürs Abendessen. Sie sind schnell zubereitet und du brauchst nicht zig Töpfe, Schüsseln und Messer, um alles zubereiten. In diesem Fall reichen zwei Pfannen schon aus. Los geht’s!

Die Zucchinipfanne mit Lachs überzeugt durch leckere Aromen, zarten Fisch und leicht braun angebratene Zucchinischeiben, die von einer aromatisch-cremigen Sahnesoße zusammengehalten werden.

Die Basiszutaten der Soße bestehen aus Sahne, etwas Zitronensaft und -abrieb (das passt perfekt zum Fisch), etwas Muskatnuss, Salz und Pfeffer. Du kannst jedoch auch weitere Zutaten für noch mehr Aroma hinzugeben. Wie wäre es zum Beispiel mit ein wenig klein geschnittenem Dill? Der passt sowohl zum Lachs als auch zur sahnigen Soße.

Highlight der Zucchini-Lachs-Pfanne ist das Topping aus in der Pfanne gerösteten Pankostreusel. Die grobe Struktur der Brösel verleiht dem Topping eine besonders knusprige Note und setzen jedem Gericht ein kleines kulinarisches Krönchen auf. Röste sie einfach mit etwas Butter in einer Pfanne an, bis sie goldbraun sind und streue sie zum Schluss über das Gericht. Magst du sie noch aromatischer, dann hebe etwas geriebenen Parmesan oder für eine gewisse Schärfe Chiliflocken unter.

Die Zucchini-Lachs-Pfanne schmeckt sowohl mit gekochtem Reis als auch mit frischem Baguette. Auch kleine Pellkartoffeln sind eine tolle Beilage.

Zucchini-Lachs-Pfanne Judith 4.37 ( 19 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 2 kleine Zucchini ca. 300 g

250 g Lachsfilet ohne Haut

1 kleine Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 EL Olivenöl

150 ml Sahne

1 TL Zitronenabrieb

1 TL Zitronensaft

Salz und schwarzer Pfeffer nach Geschmack

1 Prise Muskatnuss

3 EL Panko online, zum Beispiel hier 🛒

1 TL Butter Zubereitung Wasche die Zucchini und schneide sie in dünne Scheiben. Ziehe die Zwiebel und den Knoblauch ab und schneide beides in feine Würfel.

Schneide den Lachs in mundgerechte Würfel.

Erhitze das Olivenöl in einer großen Pfanne und brate die Zwiebel darin bei mittlerer Hitze glasig an. Gib den Knoblauch dazu und dünste ihn kurz mit.

Füge die Zucchinischeiben hinzu und brate sie mit, bis sie leicht braun sind.

Reduziere die Hitze und gieße die Sahne in die Pfanne. Rühre Zitronenabrieb und Muskat unter. Lass die Soße kurz aufkochen, bis sie leicht eindickt.

Gib die Lachswürfel in die Soße und lass sie bei geringer Hitze 5–6 Minuten ziehen. Würze alles mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft.

Schmilz die Butter in einer separaten Pfanne, gib das Pankomehl hinzu und röste es goldbraun an.

Verteile die Zucchini-Lachs-Pfanne auf Tellern und streue die Pankobrösel darüber. Serviere alles mit gekochtem Reis oder frischem Baguette.

