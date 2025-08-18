Kein Grillabend ohne diese einfachen Fisch- und Gemüsespieße

Du möchtest beim Grillen mal etwas Abwechslung und nicht immer nur Würstchen und Steak? Ich hab da was für dich: Zucchini-Lachs-Spieße mit saftigen Cherrytomaten und einer herrlich frischen Marinade. Dieses Rezept ist nicht nur ein kleines Kunstwerk auf dem Rost, sondern auch wunderbar gesund und super einfach zuzubereiten. Die Kombination aus zartem Lachs, knackiger Zucchini und den dezent süßen Tomaten macht diese Spieße so unglaublich gut, dass man sie eigentlich jedes Wochenende grillen möchte.

Rezept für Zucchini-Lachs-Spieße: einfach und lecker

Wenn du auf der Suche nach einfachen Grillrezepten bist, bist du bei Leckerschmecker genau richtig. Wir sind große Fans von „einfach und lecker“! Denn wenn der Hunger oder Appetit Überhand nimmt, muss es schnell gehen. Da hat keiner mehr Zeit, ein Steak über Nacht marinieren zu lassen und es langsam im Smoker zu garen. Deswegen haben wir uns etwas überlegt, das mindestens genauso lecker ist, aber viel weniger Zeit in Anspruch nimmt. Und zwar Zucchini-Lachs-Spieße!

Pluspunkt: Die Spieße machen sich perfekt, wenn du auf eine ausgewogene Ernährung achtest. Der Lachs steckt voller wertvoller Proteine und Omega-3-Fettsäuren, während das Gemüse für eine Portion Frische und Vitamine sorgt. Das Ganze marinieren wir kurz in einer Mischung aus Zitronensaft, Honig und Gewürzen. Und schon geht’s ab auf den Grill!

Das Tolle an den Zucchini-Lachs-Spießen: Sie lassen sich gut abwandeln. Bei der Marinade bist du zum Beispiel komplett frei. Vielleicht möchtest du beim nächsten Mal eine würzige Teriyaki-Marinade mit Sesam probieren. Und wenn du die Cherrytomaten durch Mangostücke tauschst, bekommt das Rezept sogar einen exotischen Twist.

Am liebsten servieren wir zu den Zucchini-Lachs-Spießen frisches, knuspriges Baguette und cremige Dips wie Aioli oder Kräuterquark. Eine Portion Kartoffel-Wedges mit Rosmarin macht das Ganze ebenso perfekt. Lass es dir schmecken!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Die Grillsaison ist eröffnet! Bei uns in der Redaktion kommen außerdem Zucchini-Hähnchen-Spieße, gegrillte Tortelloni-Spieße und Garnelen-Spieße auf den Grill. Klingt lecker? Dann ist jetzt Angrillen angesagt. Für mehr Rezeptideen frag gerne unseren Koch-Bot!

Zucchini-Lachs-Spieße Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien (online erhältlich, z.B. hier 🛒 1 Grill

(online erhältlich, z.B. hier 🛒 Grillspieße Zutaten 1x 2x 3x 400 g frisches Lachsfilet

2 Zucchini

200 g Cherrytomaten

2 Knoblauchzehen

2 EL Olivenöl

1 EL Zitronensaft

1 TL Honig

1 TL getrockneter Thymian

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Schneide den Lachs in mundgerechte Würfel.

Halbiere die Zucchini der Länge nach und schneide sie in dicke Scheiben. Lasse die Cherrytomaten ganz.

Schäle den Knoblauch und hacke ihn fein. Drücke ihn alternativ durch eine Knoblauchpresse fein.

Vermische für die Marinade Olivenöl, Zitronensaft, Honig, Knoblauch, Thymian, Salz und Pfeffer in einer Schüssel.

Lege Lachs, Zucchini und Cherrytomaten in die Marinade und lasse alle Zutaten ca. 30 Minuten ziehen.

Stecke die Zutaten abwechselnd auf Holz- oder Metallspieße.

Grille die Spieße ca. 8–10 Minuten, bis der Fisch gar und das Gemüse geröstet ist. Wende sie währenddessen regelmäßig.

Serviere die Spieße direkt heiß vom Grill.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.