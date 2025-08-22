Zu viele Zucchini im Garten? Mach eine Zucchini-Hackfleisch-Lasagne daraus

Wer einen eigenen Garten hat und dort Zucchini ausgesät hat, darf sich freuen. Jetzt wird das Gemüse reif und du kannst dich vor lauter Früchten kaum retten. Da braucht es natürlich eine solide Auswahl an guten Rezepten, um die Masse an reifen Zucchini zu verarbeiten. Lecker schmeckt das Kürbisgemüse zum Beispiel in einer Zucchini-Hackfleisch-Lasagne. Über das freuen sich natürlich nicht nur Gartenbesitzer, sondern auch alle, die Zucchini lieben.

Würzig und lecker: Zucchini-Hackfleisch-Lasagne

Für Lasagne gibt es unzählige Rezepte. Warum den italienischen Klassiker nicht mal mit Zucchini zubereiten? In unserer Variante kommen Zucchinischeiben in die Hackfleischfüllung und als Schicht unter den Käse.

Bereite zuerst wie gewohnt die Bolognesesoße zu. Brate das Hackfleisch dafür krümelig an. Füge Tomatenmark, Zwiebel, Knoblauch, Thymian und die Zucchini hinzu und brate alles mit an. Danach löschst du mit Rotwein und gehackten Dosentomaten ab. Lass die Soße 15 Minuten köcheln.

In der Zwischenzeit rührst du eine Béchamelsoße aus Butter, Mehl und Milch an. Ist alles fertig, baust du die Lasagne zusammen. Lege eine gefettete Auflaufform zuerst mit Lasagneplatten aus, verteile Bolognesesoße darauf, lege Lasagneplatten und wieder eine Schicht Soße darüber. Schließe mit Lasagneplatten, der Béchamelsoße, Zucchinischeiben und geriebenen Parmesan ab. Nun muss die Zucchini-Hackfleisch-Lasagne nur noch 30 Minuten im Ofen backen. Freu dich auf die gold-gelbe Käsekruste, denn die schmeckt erfahrungsgemäß besonders gut.

Rezept des Tages – unser Newsletter Jeden Tag versorgen wir dich mit einer leckeren Rezeptidee. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Bei Leckerschmecker kommen Lasagne-Fans voll auf ihre Kosten, denn bei uns findest du weitere Lasagnen-Rezepte, die du einfach zu Hause nachkochen kannst. Hast du schon mal eine Gemüse-Lasagne mit Kohlrabi probiert? Unwiderstehlich lecker ist auch eine süße Variante. Wie wäre es mit einer Apfel-Lasagne? Wer lieber Fisch mag, der kommt mit dieser Lachs-Lasagne auf seine Kosten.