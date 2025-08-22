Zu viele Zucchini im Garten? Mach eine Zucchini-Hackfleisch-Lasagne daraus

Wer einen eigenen Garten hat und dort Zucchini ausgesät hat, darf sich freuen. Jetzt wird das Gemüse reif und du kannst dich vor lauter Früchten kaum retten. Da braucht es natürlich eine solide Auswahl an guten Rezepten, um die Masse an reifen Zucchini zu verarbeiten. Lecker schmeckt das Kürbisgemüse zum Beispiel in einer Zucchini-Hackfleisch-Lasagne. Über das freuen sich natürlich nicht nur Gartenbesitzer, sondern auch alle, die Zucchini lieben.
Würzig und lecker: Zucchini-Hackfleisch-Lasagne
Für Lasagne gibt es unzählige Rezepte. Warum den italienischen Klassiker nicht mal mit Zucchini zubereiten? In unserer Variante kommen Zucchinischeiben in die Hackfleischfüllung und als Schicht unter den Käse.
Bereite zuerst wie gewohnt die Bolognesesoße zu. Brate das Hackfleisch dafür krümelig an. Füge Tomatenmark, Zwiebel, Knoblauch, Thymian und die Zucchini hinzu und brate alles mit an. Danach löschst du mit Rotwein und gehackten Dosentomaten ab. Lass die Soße 15 Minuten köcheln.
In der Zwischenzeit rührst du eine Béchamelsoße aus Butter, Mehl und Milch an. Ist alles fertig, baust du die Lasagne zusammen. Lege eine gefettete Auflaufform zuerst mit Lasagneplatten aus, verteile Bolognesesoße darauf, lege Lasagneplatten und wieder eine Schicht Soße darüber. Schließe mit Lasagneplatten, der Béchamelsoße, Zucchinischeiben und geriebenen Parmesan ab. Nun muss die Zucchini-Hackfleisch-Lasagne nur noch 30 Minuten im Ofen backen. Freu dich auf die gold-gelbe Käsekruste, denn die schmeckt erfahrungsgemäß besonders gut.
Bei Leckerschmecker kommen Lasagne-Fans voll auf ihre Kosten, denn bei uns findest du weitere Lasagnen-Rezepte, die du einfach zu Hause nachkochen kannst. Hast du schon mal eine Gemüse-Lasagne mit Kohlrabi probiert? Unwiderstehlich lecker ist auch eine süße Variante. Wie wäre es mit einer Apfel-Lasagne? Wer lieber Fisch mag, der kommt mit dieser Lachs-Lasagne auf seine Kosten.
Zucchini-Lasagne
Zutaten
- 2 EL Olivenöl plus etwas mehr für die Form
- 100 g Parmesan
- 2 Zucchini
- 2 Schalotte
- 2 Knoblauchzehen
- 2 Thymianzweige
- 300 g Hackfleisch
- 2 EL Tomatenmark
- 1 Msp. Paprikapulver
- 200 ml Rotwein
- 1 Dose geschälte Tomaten
- Salz und Pfeffer
- 1 Prise Zucker
- 1 Lorbeerblatt
- 2 EL Butter
- 30 g Mehl
- 300 ml Milch
- 1 Prise Muskatnuss
- 500 g Lasagneplatten
Zubereitung
- Heize den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor. Fette eine Auflaufform mit etwas Olivenöl ein.
- Reibe den Parmesan und stelle ihn beiseite. Wasche die Zucchini und schneide die Endstücke ab. Schneide sie der Länge nach in dünne Streifen.
- Pelle die Schalotte und den Knoblauch. Schneide beide in Würfel. Wasche den Thymian und zupfe die Blätter von Stiel.
- Erhitze Olivenöl in einer Pfanne. Brate darin das Hackfleisch für ca. 6 Minuten krümelig an. Gib anschließend das Tomatenmark hinzu und brate es mit an. Füge nun Zwiebelstücke, den Knoblauch, die Thymianblätter und 2/3 der Zucchini hinzu und brate alles ebenfalls kurz mit an.
- Füge das Paprikapulver hinzu und lösche mit dem Rotwein ab. Rühre die gehackten Tomaten unter, schmecke mit Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker ab, gib das Lorbeerblatt hinzu und lass die Soße 15 Minuten zugedeckt auf mittlerer Stufe köcheln.
- Bereite die Mehlschwitze zu, während die Soße köchelt. Schmelze die Butter in einem Topf, füge das Mehl hinzu und verrühre die Zutaten zügig zu einer glatten Masse. Gieße dann unter Rühren nach und nach die Milch hinzu, bis du eine klumpenfreie Soße erhältst. Würze mit Salz, Pfeffer und etwas Muskatnuss.
- Schichte in der Auflaufform nun Lasagneplatten, Bolognesesoße, wieder Lasagneplatten, Soße, Lasagneplatten, Béchamelsoße, die übrigen Zucchinischeiben und geriebener Parmesan übereinander und backe die Lasagne für 30 Minuten im Ofen goldbraun.