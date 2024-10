Zucchini-Lasagne mit Lachs: In 20 Minuten vorbereitet

Eine Lasagne muss nicht immer klassisch mit einem Hackfleisch-Tomaten-Ragù zubereitet werden. Auch mit Fisch und mit verschiedenen Gemüsesorten begeistert dieses Ofengericht immer wieder aufs Neue: Bereite mit uns eine Zucchini-Lasagne mit Lachs zu.

Rezept für Zucchini-Lasagne mit Lachs

Verpasse deiner Lasagne einen sommerlich-leichten Twist und serviere sie mal mit einer Füllung aus Lachs und Zucchini. Wie das geht? Das verraten wir hier.

Für die Zucchini-Lasagne mit Lachs benötigst du frisches Lachsfilet, das du zuerst in Würfel schneidest. Verwendest du gefrorenen Lachs, lass ihn vorher langsam im Kühlschrank auftauen.

Schneide die Zucchini in dünne Scheiben und bereite anschließend aus Milch, Mehl, Sahne, Butter und Gewürzen eine Béchamelsoße zu. Fülle davon etwas in eine Auflaufform, sodass der Boden komplett bedeckt ist, und schichte nun zuerst Lasagneplatten, dann Zucchinischeiben, Lachswürfel und wieder Soße in die Form. Wiederhole das, bis alle Zutaten verbraucht sind. Die letzte Schicht sollte aus Lachs und Soße bestehen. Nun streust du noch geriebenen Parmesan (oder einen anderen Käse nach Geschmack) über die Lasagne und bäckst sie auf mittlerer Schiene für 35 Minuten im Ofen gar.

Wenn der Käse goldbraun-knusprig ist und die Lasagne verführerisch duftet, kannst du sie dir schmecken lassen. Die Zeit, in der die Lasagne backt, kannst du nutzen, um zum Beispiel den Tisch zu decken, einen leichten Beilagensalat wie etwa diesen Erdbeer-Gurkensalat zuzubereiten oder eine selbst gemachte Zitronenlimonade zu mixen.

Lust auf noch mehr Lasagne-Ideen? Komplett ohne Nudeln kommt diese Toastbrot-Lasagne aus. Spinatfans freuen sich über eine leckere Spinat-Lasagne. Und wusstest du, dass du den Klassiker auch löffeln kannst? Die Lasagne-Suppe beweist dies eindrucksvoll. Neugierig geworden? Dann probiere unsere Lasagne-Variationen unbedingt einmal aus.