Diese herzhaften Muffins zaubern dir am Morgen ein Lächeln ins Gesicht

Wenn du mich fragst, ist Gebäck zum Frühstück immer eine gute Idee. Und dass es nicht immer etwas Süßes sein muss, beweisen diese Zucchini-Lasagne-Muffins! Dabei handelt es sich ehrlich gesagt nicht wirklich um ein Gebäck im klassischen Sinne. Hier steht die Form ohne Frage im Vordergrund, aber ganz ehrlich: Wer kann denn schon zu einer Lasagne zum Frühstück nein sagen?

Zauber dir Zucchini-Lasagne-Muffins zum Frühstück und starte gut gelaunt in den Tag

Lasagne zum Frühstück klingt im ersten Moment vielleicht ungewöhnlich oder eher nach einem klassischen Katerfrühstück, funktioniert in dieser Variante aber wunderbar. Immerhin verzichten wir in diesem Rezept auf schwere Pasta oder eine üppige Fleischfüllung.

Diese Zucchini-Lasagne-Muffins bringen dir vollen Lasagne-Genuss in handlicher, leichter und frischer Form direkt auf den Frühstückstisch. Die kleinen Goldstücke sind nicht nur ideal, um gut gelaunt in den Tag zu starten, sondern gleichzeitig ein weiteres tolles Rezept, die grünen Gartenkürbisse auf kreative Art und Weise zu feiern. Denn solange die Zucchini noch Saison hat und wir uns über das Gemüse aus dem heimischen Anbau freuen können, sollten wir sie so oft wie es nur geht, genießen.

In der Leckerschmecker-Redaktion sind wir im absoluten Zucchini-Fieber und mit dieser Zubereitung bekommst du einen weiteren kreativen Eintrag, wie du sie kinderleicht und absolut schmackhaft zubereiten kannst. Statt klassischer Nudelteigplatten sorgen hier dünne Zucchinischeiben für die verschiedenen Schichten. Das sorgt nicht nur für eine angenehme Konsistenz, sondern ist perfekt, um gleich am Morgen eine Portion Gemüse zu verspeisen.

Dabei nimmt jede Lage der Zucchini die Aromen der Soße ohne Probleme auf, während die Käsemischung für einen cremigen Kern sorgt, der einfach glücklich macht. Praktisch an diesen schnell nachgemachten Muffins ist auch, dass sie nicht nur warm herrlich schmecken. Dementsprechend lassen sie sich auch hervorragend vorbereiten und am nächsten Tag kurz im Büro aufgewärmt genießen oder als handlicher, kalter Snack für ein Picknick im Park mitnehmen. Probiere diese kleinen Stimmungsaufheller gleich selbst und überzeuge dich von ihrer Vielseitigkeit.

Bei Leckerschmecker findest du noch viel mehr kreative Zubereitungen für Zucchini. Einen Klassiker, der mit dem grünen Gemüse herrlich aufgewertet wird ist unser Zucchini-Tomaten-Omelett. Herrlich bunt und sättigend ist diese Zucchini-Shakshuka. Und Zucchini-Ei-Nester erinnern an die Lasagne-Muffins, haben aber einen etwas anderen Twist! Noch mehr Ideen bekommst du rund um die Uhr von unserem hilfsbereiten Koch-Bot.

Zucchini-Lasagne-Muffins Dominique 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 12 Stück Kochutensilien (z.B. online hier 🛒 verfügbar) 12 Muffinblech Zutaten 1x 2x 3x 2 mittelgroße Zucchini

1 TL Salz zum Entwässern

250 g Ricotta

100 g geriebener Mozzarella

50 g geriebener Parmesan

1 Ei Größe M

1 TL italienische Kräutermischung

1/2 TL Knoblauchpulver

Salz und Pfeffer nach Geschmack

250 Marinara-Soße z.B. online hier 🛒 verfügbar

1 Handvoll Basilikum frisch, zum Garnieren Zubereitung Bereite zunächst die Zucchini vor. Wasche sie gut ab, entferne die Enden und schneide sie in dünne Scheiben. Lege sie in ein Sieb und vermenge sie gründlich mit 1 TL Salz. Lass sie für 20 Minuten ziehen.

Lege währenddessen ein Muffinblech mit Papierförmchen aus.

Rühre in einer Schüssel Ricotta, die Hälfte des Mozzarellas, den Parmesan, das Ei, die italienische Kräutermischung, Knoblauchpulver sowie eine Prise Salz und Pfeffer zusammen.

Heize den Ofen auf 190 °C Ober-/Unterhitze vor.

Gib je 1 EL der Marinara-Soße in die Muffinmulden. Lege 2-3 Zucchinischeiben darauf. Verteile 1 EL Ricottamischung darauf. Gib erneut 1 EL der Soße, wieder Zucchinischeiben und Ricottamischung dazu. Sobald die Muffinförmchen fast voll sind, bedecke sie mit etwas Soße und dem restlichen Mozzarella.

Backe die Zucchini-Lasagne-Muffins für 25-30 Minuten, bis der Käse goldbraun ist und Blasen wirft.

Wasche währenddessen den Basilikum, tupfe ihn trocken und zupfe die Blätter ab. Garniere die fertigen Muffins mit Basilikum.

