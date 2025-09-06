Herzhaft, leicht und käsig: Dieser Zucchini-Auflauf hat es in sich

Das Wetter lässt stark zu wünschen übrig. Ständig regnet es und es ist kalt, mehr Herbst als Sommer. Da muss die gute Stimmung anderswo herkommen! Gut, dass es Gerichte gibt, die quasi der Inbegriff sind von einem gemütlichen Abend auf dem Teller. Unser Zucchini-Mozzarella-Auflauf gehört dazu. Er kombiniert frisches Gemüse mit geschmolzenem Käse und einer knusprigen, goldbraunen Oberfläche. Da kann der Abend nur gut werden!

Zucchini-Mozzarella-Auflauf: einfaches Rezept

Zucchini ist der Allrounder der schnellen Sommerküche: Der Gartenkürbis nimmt Aromen gern auf, schmeckt angenehm mild und eignet sich so für eine Vielzahl leckerer Gerichte. Wir kombinieren sie heute mit Mozzarella zu einem leckeren Zucchini-Mozzarella-Auflauf. Dieser schmeckt als schnelles Abendessen ebenso gut wie als Meal Prep für den nächsten Tag im Büro.

Die Zubereitung ist nahezu erschreckend einfach: Schneide zunächst die Zucchini in Scheiben oder halbe Ringe, je nach Größe. Damit sie im Ofen nicht zu viel Flüssigkeit ziehen, lohnt es sich, sie leicht zu salzen und ein paar Minuten ziehen zu lassen. Tupfe sie dann trocken und verarbeite sie weiter. Ein kurzer, zusätzlicher Schritt, der einen riesigen Unterschied macht!

Für den Käse-Spaß sorgt bei diesem Zucchini-Mozzarella-Auflauf natürlich der Mozzarella. Er ist weich, schmilzt cremig und hat die herrliche Fähigkeit, beim Backen lange, elastische Käsefäden zu ziehen. Damit das Ganze auch schön würzig schmeckt, vermischen wir den Mozzarella mit etwas geriebenem Parmesan. Der Mozzarella sorgt für zarten Schmelz, der andere Käse gibt Würze.

Neben den beiden Hauptakteuren spielt zudem eine Mischung aus Sahne und Ei eine Nebenrolle. Vermische diese einfach, bis sie eine homogene Masse bilden, schmecke mit Salz, Pfeffer, geriebenem Knoblauch, getrocknetem Thymian und Muskat ab. Fette nun eine Auflaufform und schichte abwechselnd Zucchini, Soße und Käse darin auf. Ende mit einer Schicht Käse und schiebe das Ganze in den Ofen, bis diese goldbraun gebacken ist und Blasen schlägt. Fertig!

Darf’s ruhig mehr Zucchini sein? Dann bereite doch mal Zucchini-Scarpaccia zu, eine Spezialität aus Italien. Oder du backst einen Zucchini-Kartoffel-Auflauf oder einen mit Hüttenkäse? Die Möglichkeiten sind schier endlos!

Zucchini-Mozzarella-Auflauf Nele 4.23 ( 9 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 800 g Zucchini

Salz

250 g Mozzarella

50 g Parmesan gerieben

200 ml Sahne

2 Eier

1 Knoblauchzehe

1/2 TL getrockneter Thymian z.B. dieser hier 🛒

1 Msp. Muskat

Pfeffer

etwas Olivenöl zum Einfetten der Form Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor.

Schneide die Zucchini in Scheiben oder halbe Ringe, salze sie leicht und lass sie 5 Minuten ziehen. Tupfe anschließend die entstandene Flüssigkeit ab.

Zupfe den den Mozzarella fein und mische ihn mit dem Parmesan.

Verrühre Sahne und Eier zu einer glatten Masse, würze mit Salz, Pfeffer, geriebenem Knoblauch, Thymian und Muskat.

Fette eine Auflaufform leicht mit Olivenöl ein. Schichte abwechselnd Zucchini, etwas von der Sahnemischung und Käse hinein. Wiederhole den Vorgang, bis alle Zutaten aufgebraucht sind, und ende mit einer großzügigen Käseschicht.

Backe den Auflauf etwa 30 Minuten, bis die Oberfläche goldbraun ist und Blasen wirft.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.