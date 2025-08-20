Genussmomente zum Frühstück: Diese Zucchini-Stulle mit Burrata hat es in sich

Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist das Frühstück fast die wichtigste Mahlzeit am Tag. Ich sage „fast“, weil ich generell gern esse und daher auch die anderen nicht verschmähe. Aber mit einem guten Frühstück in den Tag zu starten, ist schon etwas Großartiges. Die Laune steigt, das Energielevel sowieso und mit etwas Glück kann man diesen wunderbaren Moment auch noch mit jemandem teilen. Wobei du diese Zucchini-Pesto-Stulle mit Burrata am liebsten ganz für dich allein haben wollen wirst.

Zucchini-Pesto-Stulle mit Burrata: einfach und unheimlich lecker

Noch hat die Zucchini Saison und ich kann gar nicht genug davon bekommen. Der grüne Sommerkürbis passt einfach zu so vielen Gerichten, lässt sich so vielseitig zubereiten, egal, ob süß oder herzhaft. Ganz besonders gern mag ich die Zucchini jedoch gegrillt. Ihr mildes, leicht süßes Fruchtfleisch wird durch die dabei entstehenden Röstaromen einfach nur noch köstlicher, finde ich.

Besonders gern mag ich gegrillte Zucchini auf Brot. Klingt erst einmal ungewöhnlich, ist aber im Grunde auch nur ein weiterer, saftiger Brotbelag. Neulich habe ich sie zum ersten Mal als Zucchini-Pesto-Stulle mit Burrata zubereitet und direkt einen neuen Favoriten entdeckt.

Ich war mit einigen Freunden und Freundinnen auf einem kleinen Festival unterwegs. Dort gab es allerlei Essensstände, einer besser duftend als der andere. Ich darf leider nicht uneingeschränkt überall essen, weshalb eine Alternative hermusste. Als ich zu Hause in der Küche stand und meinen Kühlschrank durchsuchte, förderte ich Burrata, Pesto und Zucchini zutage. Mal was anderes, dachte ich mir, schnödes Käsebrot kann schließlich jeder. Das Ergebnis: eine Zucchini-Pesto-Stulle mit Burrata, von der ich seitdem träume.

Falls du dich jetzt fragst, was Burrata sein soll: Dabei handelt es sich um eine Art Mozzarella, der mit Sahne und Käsefäden gefüllt ist und seit einiger Zeit im Internet regelmäßig durch die Decke geht. Meiner Meinung nach absolut gerechtfertigt, denn dieser Käse schmeckt einfach nur hervorragend und passt ganz besonders gut zu mediterranen Aromen wie gegrillter Zucchini. Aber was rede ich noch, überzeuge dich doch einfach selbst von der Zucchini-Pesto-Stulle mit Burrata! Du wirst es nicht bereuen.

Zucchini-Pesto-Stulle mit Burrata Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 1/2 Zucchini etwa 150 g

Olivenöl

Salz und Pfeffer

2 Scheiben Sauerteigbrot

1 EL Pesto z.B. dieses hier 🛒

1/2 Burrata

4 Basilikumblätter

einige Tomatenscheiben optional Zubereitung Schneide die Zucchini in dünne Scheiben.

Erhitze etwas Olivenöl in einer Pfanne oder einer Grillpfanne und brate die Zucchinischeiben darin bei mittlerer Hitze von beiden Seiten an, bis sie goldbraun sind. Würze sie mit Salz und Pfeffer.

Toaste die Brotscheiben. Bestreiche sie mit dem Pesto.

Halbiere die Burrata vorsichtig und verteile sie gleichmäßig auf einer der beiden Stullen. Achte darauf, dass der cremige Kern schön herausläuft.

Lege die gebratenen Zucchinischeiben auf die Burrata. Garniere mit dem Basilikum und klappe die Stulle zu. Notizen Tipp: Wenn du magst, kannst du auch noch einige Tomatenscheiben auf die Stulle legen.

