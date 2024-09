Einfache Zucchini-Pfanne mit Reis: schnelle Sommerküche

Die Zucchini-Saison beginnt im Juni und dauert bis in den späten September. In dieser Zeit können sich Hobbygärtner häufig kaum vor den Früchten retten. Um die reiche Ernte zu verarbeiten, braucht es leckere Rezepte. So wie dieses für Zucchini-Pfanne mit Reis.

Einfaches Rezept für Zucchini-Pfanne mit Reis

Zucchini gehören zur Familie der Kürbisgewächse und stammen ursprünglich aus Mittelamerika. Aufgrund ihres milden Geschmacks und ihrer einfachen Anbauweise haben sie sich schnell weltweit verbreitet. Neben Nährstoffen wie Vitamin C, Vitamin A und Kalium enthalten die Früchte auch Ballaststoffe.

Tipp: Zucchini gedeihen am besten an einem sonnigen Standort und einem leicht feuchten Boden. Besonders während der Blüte und Fruchtbildung benötigen die Pflanzen eine regelmäßige Bewässerung. Um Wurzelfäule zu vermeiden, solltest du Staunässe verhindern. Bereits sechs bis acht Wochen nach der Aussaat können die ersten Zucchini geerntet werden. Bis zur Verarbeitung lassen sich die Früchte etwa eine Woche im Kühlschrank lagern.

Zucchini sind äußerst vielseitig und lassen sich sowohl zu Chutneys und Relishes als auch zu Aufstrichen oder in einer Tarte verarbeiten.

Die Zucchini-Pfanne mit Reis, die wir dir heute vorstellen, verführt mit einem mediterranen Aroma und einer einfachen Zubereitung. Zuerst erhitzt du Zwiebel und Knoblauch in einer Pfanne mit Öl. Dann kommen Zucchini und Paprikastücke hinzu. Nun gibst du den Reis ungekocht in die Pfanne, brätst ihn kurz mit an und löschst alles mit Gemüsebrühe ab. Danach kommen noch Tomatenmark, Gewürze und Kräuter hinzu und die Zucchini-Pfanne mit Reis muss etwa eine halbe Stunde vor sich hin kochen. Zum Schluss hebst du gewürfelten Feta unter und verfeinerst alles mit etwas Zitronensaft. Mmmh, wie lecker!

