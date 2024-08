Heute gibt es Zucchini-Pfannkuchen aus nur 6 Zutaten

Zucchini zum Frühstück? Warum eigentlich nicht? Diese leckeren Zucchini-Pfannkuchen sind schnell gemacht und ein ideales Sattmacher-Frühstück. Aber keine Sorge, sie schmecken auch zum Mittag oder sind perfekt als leichtes Abendessen. Wir zeigen dir, wie sie gemacht werden.

Gesundes Frühstück: Zucchini-Pfannkuchen

Wer morgens lieber herzhaft frühstückt, der sollte sich diese leckeren Zucchini-Pfannkuchen nicht entgehen lassen. Sie werden aus Zucchini, Milch, Mehl, Eiern sowie Salz und Pfeffer zubereitet und halten dich bis zum Mittagessen gut satt. Den Snack für zwischendurch kannst du mit diesem Frühstück einfach zu Hause lassen.

Fangen wir an. Für die Pfannkuchen raspelst du erst die Zucchini mit einer Reibe in dünne Streifen. Lass die Raspel etwas stehen und drücke sie anschließend aus, damit das enthaltene Wasser der Zucchini den Pfannkuchenteig nicht verwässert. In der Zwischenzeit vermengst du die anderen Zutaten bis auf das Öl und verquirlst sie miteinander zu einem glatten Teig. Nun mischst du noch die Zucchini darunter und stellst den Teig zum Ruhen für fünf Minuten in den Kühlschrank.

Tipp: Rühre in den Teig noch frische Kräuter. Auch Gewürze wie eine Prise Chili oder Paprika verleihen den Pfannkuchen eine zusätzliche Portion Finesse.

Erhitze danach das Öl in einer Pfanne, fülle eine Schöpfkelle voll Teig hinein und backe den Pfannkuchen von beiden Seiten jeweils zwei bis drei Minuten aus, bis sie eine goldbraune Farbe haben. Das wiederholst du, bis der Teig alle ist.

Die Zucchini-Pfannkuchen schmecken besonders gut, wenn du sie mit einem Joghurt-Kräuter-Dip servierst. Verrühre dafür einfach Naturjoghurt mit Salz und Pfeffer, einem Spritzer Zitronensaft und deinen Lieblingskräutern wie etwa Schnittlauch, Petersilie oder Dill.

Soll der morgendliche Frühstückstisch bunt und abwechslungsreich sein? Dann kommen hier noch mehr leckere Pfannkuchenrezepte in süß und herzhaft. Probiere zum Beispiel auch mal diese gesunden Hüttenkäse-Pfannkuchen, die dich lange satt machen. Das gilt auch für diese Buchweizen-Pfannkuchen mit Lachs. Und soll auf dem Frühstückstisch doch lieber etwas Süßes stehen, kannst du bei unseren Haferflocken-Pfannkuchen mit frischen Früchten beherzt zugreifen.