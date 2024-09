Herzhafte Zucchini-Quiche mit Hackfleisch und besonderem Twist

Zucchini in Scheiben schneiden kann jeder. Zeit, die Dinge etwas aufzupeppen! Denn das Auge isst schließlich mit. Eine Zucchini-Quiche mit Hackfleisch ist schonmal per se zum Anbeißen und eine gute Idee. Doch wir verraten dir, wie du sie mit einem besonderen Twist zubereiten kannst! So zauberst du nicht nur eine herrliche, herzhafte Mahlzeit, sondern stellst gleich einen echten Hingucker auf den Esstisch. Los geht’s!

Zucchini-Quiche mit Hackfleisch: leckerer Hingucker

Du hast Hunger und musst vielleicht noch ein paar mehr hungrige Mäuler stopfen? Unser Rezept für eine Zucchini-Quiche mit Hackfleisch kommt da wie gerufen. Sie lässt sogar lautstarken Gemüseprotest zufrieden verstummen. Und besondere Zutaten brauchst du auch nicht. Vielleicht hast du sie schon da, schau mal nach. Ein paar Zucchini, Eier, Hackfleisch, Sahne und Käse stehen auf der Zutatenliste. Eine Rolle fertiger Quicheteig erleichtert die Arbeit und ist auf Vorrat immer praktisch.

Für unsere Zucchini-Quiche mit Hackfleisch schneidest du die Enden der Zucchini ab und entfernst das Kerngehäuse mit einem Apfelausstecher, sodass du eine ausgehöhlte „Zucchini-Röhre“ hast. Das ausgestochene Innere wandert zusammen mit einem Ei, etwas Salz und Pfeffer in den Mixer. Kurz mixen, dann das Hackfleisch dazugeben und nochmal durchmischen, bis du eine gleichmäßige Masse hast. Nun nimmst du jeweils einen Käsestick und wickelst ihn in die Hackfleischmasse. Forme so kleine Röllchen, die du in die ausgehöhlten Zucchini steckst. Die Zucchini schneidest du anschließend in drei bis vier kürzere Stücke.

Lege den Quiche-Teig in eine Tarteform und platziere die gefüllten Zucchinistücke darauf. Anschließend verquirlst du alle Zutaten für die Füllung, die praktischerweise nur aus Sahne und Eiern besteht, würzt nach Belieben und gießt die Mischung über die Zucchini. Nun kommt deine Kreation bei 180 Grad für circa eine Stunde in den Ofen. Fertig ist deine köstliche Zucchini-Quiche mit Hackfleisch!

Diese vegetarische Zucchini-Quiche wird dir sicher auch schmecken. Oder wie wäre es mit einer herrlichen Zucchini-Tarte mit Ziegenkäse? Dieser Zucchini-Pie mit Käse und Schinken schmeckt ebenfalls wunderbar.