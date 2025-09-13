Diese Tarte begeistert nicht nur deine Geschmacksnerven

Langsam aber sicher nähert sich der Herbst und damit endet auch die Saison für heimische Zucchini. Höchste Zeit also, die grünen Gartenkürbisse noch einmal auf kreative, schmackhafte Art und Weise zu verarbeiten. Zum Beispiel mit dieser herrlichen Zucchini-Ricotta-Tarte. Kinderleicht nachgemacht und einfach zum Verlieben gut.

Zucchini-Ricotta-Tarte: so einfach backst du sie selbst

Die Star-Rolle in dieser kulinarischen Aufführung wird natürlich von den Zucchini eingenommen. In der Art und Weise, wie wir sie auf dieser Tarte drapieren, erinnern sie von oben betrachtet fast schon an einen Blumengruß direkt aus der Küche. Doch unter ihnen verbirgt sich eine Nebenrolle, die ihnen fast die Show stiehlt.

Die zweite Hauptrolle übernimmt nämlich eine herrliche, von verschiedenen Noten durchzogene Ricottacreme, die du im Handumdrehen zusammengerührt hast. Im wahrsten Sinne des Wortes trägt sie die Hauptrolle auf ihren Schultern, aber wird keinesfalls von der Decke aus Zucchini versteckt. Die beiden ergänzen sich ideal und sorgen für ein stimmiges Gesamtbild, das optisch wie auch geschmacklich überzeugt.

Die Ricotta-Creme begeistert mit einer bunten Fülle an Aromen. Knoblauch bringt Tiefe hinein, Thymian sorgt für eine mediterrane Frische und die Zitrone sorgt mit Saft und Abrieb für einen belebenden Kick, der gleichzeitig aber nicht zu aufdringlich ist.

Darüber entfalten Zucchini ihren dezent nussigen und leichten Geschmack. Damit sorgen sie dafür, dass die Tarte ausgewogen bleibt und nicht zu schwer wird. Zusammengenommen ist es ein Gericht, das perfekt in den Spätsommer und Frühherbst passt. Probiere sie also gleich aus, wenn du noch Zucchini aus dem Garten im Schrank liegen hast. Und falls nicht, worauf wartest du noch? Ab in den Supermarkt und zauber dir diese herrliche Tarte und überzeuge dich selbst von ihr!

Zucchini-Ricotta-Tarte Adrianna keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 45 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 15 Minuten Min. Portionen 8 Stücke Kochutensilien (23 cm Durchmesser, z.B. online hier 🛒 erhältlich) Tarteform

(z.B. online hier 🛒 erhältlich) Mandoline

(z.B. online hier 🛒 erhältlich) Backperlen Zutaten 1x 2x 3x 1 Rolle Quicheteig aus dem Kühlregal

3 Knoblauchzehen

1 Bio-Zitrone für den Saft und Abrieb

6 Zweige frischer Thymian

250 g Ricotta

1 EL Honig

1/4 TL Chiliflocken

Salz und Pfeffer nach Geschmack

4 große Zucchini

50 ml Olivenöl Zubereitung Heize den Backofen auf 170 °C Umluft vor.

Lege die Tarteform mit dem Quicheteig aus und stich den Boden mehrmals mit einer Gabel ein. Belege ihn mit Backpapier und verteile Backperlen oder getrocknete Hülsenfrüchte darauf, um ihn blind zu backen.

Gib die Form mit dem Teig für etwa 20 Minuten in den Ofen. Lass ihn anschließend vollständig abkühlen.

Bereite währenddessen die Füllung vor. Ziehe dazu die Knoblauchzehen ab und zerkleiner sie zum Beispiel mit einer Knoblauchreibe 🛒 . Wasche die Zitrone heiß ab und reibe etwas von der Schale ab.

Wasche den Thymian und tupfe ihn trocken. Zupfe anschließend die Blätter ab.

Vermenge Ricotta mit Honig, Knoblauch, Zitronenabrieb, Chiliflocken und einigen Thymianblättern. Lege dir noch etwas Thymian zur Seite. Schmecke die Masse mit Salz und Pfeffer ab.

Schneide die Zucchini mit einer Mandoline in lange, dünne Scheiben.

Halbiere die Zitrone und presse den Saft aus. Vermenge den Saft mit Olivenöl und den restlichen Thymianblättchen.

Verteile die Ricottamischung gleichmäßig auf dem abgekühlten Quicheboden und streiche sie glatt.

Verteile die Zucchini-Scheiben ringsum, wie im Video zu sehen, kreisförmig auf der Ricottamischung. Bestreiche sie mit der Zitronen-Olivenöl-Mischung und gib noch eine Prise Salz und Pfeffer darüber.

Gib die Tarte für 30 Minuten bei 170 °C in den Ofen, bis die Kruste goldbraun ist und die Zucchini leicht geschrumpft sind.

