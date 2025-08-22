Zucchini-Scarpaccia: ein knuspriges Gericht mit wenigen Zutaten aus Italien

Die Zucchini-Scarpaccia ist ein herzhafter Zucchini-Kuchen aus der italienischen Küche. Die Kruste ist knusprig, das Aroma mediterran und die Zucchini sorgt für milde Leichtigkeit. Mit der goldbraunen Farbe und der runden Form erinnert dieses traditionelle italienische Gericht an die Sonne Italiens. So bringst du den südeuropäischen Sommer in unsere verregneten Breitengrade. Hier kommt das anfängerfreundliche Rezept!

Zucchini-Scarpaccia: mit wenigen Zutaten zum Glück

Die reiche Zucchiniernte im Sommer inspirierte die toskanischen Bauern zur Kreation der köstlichen Zucchini-Scarpaccia. Der Name „Scarpaccia“ bedeutet auf Italienisch „schlechter Schuh“ und spielt auf die rustikale Optik des Gerichts an, die jedoch keinesfalls etwas über den leckeren Geschmack aussagt. Mit wenigen Zutaten zauberst du eine einfache und dennoch aromatische Mahlzeit, die sich perfekt als Beilage, Vorspeise oder sogar Hauptgericht eignet.

Die Hauptzutaten sind Zucchini, Mehl, Zwiebeln und Olivenöl. Als Gewürze verwenden wir neben Meersalz und Pfeffer frische Kräuter wie Basilikum oder Rosmarin, die dem Gericht ein mediterranes Aroma verleihen. Die Zucchini-Scarpaccia ist nicht nur lecker, sondern auch gesund. Zucchini sind kalorienarm und reich an Vitaminen und Mineralstoffen wie Vitamin C und Kalium. Das Olivenöl liefert gesunde Fette, die dein Herz-Kreislauf-System unterstützen.

Die Zubereitung der Zucchini-Scarpaccia ist ausgesprochen einfach, auch wenn du für den ersten Schritt etwas Geduld brauchst: Die Zucchini und Zwiebeln werden in dünne Scheiben geschnitten und mit Salz in einer Schüssel vermischt. Anschließend lässt du sie etwa zwei Stunden ruhen. So verliert das Gemüse Wasser. Nun gibst du Mehl hinzu, das sich mit dem Wasser zu einem Teig verbindet. Die Mischung wird dann auf ein gefettetes Backblech gegeben und im Ofen gebacken, bis sie goldbraun und knusprig ist.

Bist du im Zucchini-Fieber? Hier gibt es mehr Rezepte mit dem leckeren Sommergemüse: überbackene Zucchini mit Thunfisch beispielsweise oder gefüllte Zucchini mit Mozzarella und Tomaten. Eine weitre knusprige Kreation aus Italien ist die leckere Pizza Bianca.

Zucchini-Scarpaccia Ann-Katrin 4 ( 2009 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Ziehzeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 45 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 9 kleine Zucchini ca. 800 g

2 Zwiebeln

etwas grobes Meersalz

200 g Mehl

Olivenöl

1 TL getrockneter Rosmarin

etwas Pfeffer Zubereitung Schneide die Zucchini und Zwiebeln in dünne Scheiben 🛒 . Gib sie in eine Schüssel und salze kräftig. Stelle die abgedeckte Schüssel für zwei Stunden in den Kühlschrank.

Heize den Ofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor.

Gib zu dem Gemüse mit dem ausgetretenen Gemüsewasser in der Schüssel nach und nach das Mehl. Vermenge, bis ein Teig entsteht. Gib ein wenig Olivenöl und den Rosmarin hinzu.

Fette ein Backblech ein und gib den Teig in einer runden Form hinein. Benetze ihn mit etwas Olivenöl und backe ihn für 35 Minuten im Ofen. Würze mit Meersalz und Pfeffer.

