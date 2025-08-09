Diese Pfanne mit Zucchini und Spätzle rettet dir den Tag

Mittags darf es gern mal richtig fix gehen. Der Hunger ist da, die Pause aber nicht immer lang genug, um sich aufwendig etwas zu kochen oder essen zu gehen. Da wir aber meist auch keine Lust auf ein fades Fertiggericht haben, rettet uns diese Zucchini-Spätzle-Pfanne regelmäßig den Tag. Sie kombiniert rustikale, süddeutsche Küche mit frischen Zucchini und Käse und macht nicht nur satt, sondern auch noch richtig zufrieden.

Zucchini-Spätzle-Pfanne: schmeckt nach guter Laune

Spätzle sind im Süden Deutschlands ein absoluter Klassiker, der sich allerdings glücklicherweise nach und nach über die Regionsgrenzen hinausgewagt hat. Früher wurde ihre klebrige Masse direkt vom Brett ins siedende Wasser geschabt – heute greifen wir im Alltag gern zur schnellen Variante aus dem Kühlregal. Besonders, wenn mittags die Zeit knapp ist, ist das perfekt. Für die Zucchini-Spätzle-Pfanne brauchst du außerdem Zucchini, Zwiebeln, Schnittlauch und etwas Käse.

Beginne damit, die Zucchini und die Zwiebeln in Scheiben zu schneiden. Brate sie dann mit etwas Olivenöl oder goldgelb an. Nimm das weiche Gemüse aus der Pfanne und brate nun die Spätzle goldbraun an. Zucchini und Zwiebeln kommen wieder ins Spiel sowie etwas geriebener Käse und Schnittlauch. Alles vermengen, mit aufgelegtem Deckel kurz schmelzen lassen und zack – fertig ist dein blitzschnelles Mittagessen, das satt macht, aber nicht zu schwer ist.

Wenn du etwas mehr Zeit und Muße hast, kannst du die Zucchini-Spätzle-Pfanne mit gebratenen Champignons oder Paprika verfeinern. Auch eine Handvoll Rucola schmeckt hervorragend dazu. Für einen komplexeren Geschmack sorgen Knoblauch oder Muskatnuss. Ohne Fleisch, ohne dich? Dann brate Schinkenwürfel mit an. Du siehst, mit wenigen Handgriffen wird aus diesem einfachen Gericht etwas ganz Raffiniertes.

Hier sind einige weitere Ideen für schnelle Pfannengerichte mit Zucchini: Koche doch mal eine mediterrane Zucchinipfanne oder eine asiatisch angehauchte Zucchini-Champignon-Pfanne. Ein Hit für Fans von Meeresfrüchten: Garnelen-Zucchini-Pfanne.

Zucchini-Spätzle-Pfanne Nele 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 Zucchini ca. 300 g

1 Zwiebel

2 EL Butter

250 g frische Spätzle aus dem Kühlregal

Salz und Pfeffer

100 g geriebener Käse z. B. Emmentaler

1/2 Bund Schnittlauch Zubereitung Schneide Zucchini und Zwiebel in dünne Scheiben.

Erhitze 1 EL Butter in einer großen Pfanne und brate das Gemüse bei mittlerer Hitze goldgelb an.

Nimm es aus der Pfanne und stelle es beiseite.

Gib erneut 1 EL Butter in die Pfanne und brate die Spätzle an, bis sie leicht Farbe bekommen.

Gib das gebratene Gemüse zurück in die Pfanne und würze mit Salz und Pfeffer.

Streue den geriebenen Käse darüber, lege den Deckel auf und lass alles kurz schmelzen.

Schneide den Schnittlauch in feine Röllchen und streue ihn vor dem Servieren über die Pfanne.

