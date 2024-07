Zucchini und Ziegenkäse – neue Lieblingskombination!

Oh, Zucchini – dieses wunderbare Gemüse. Gerade jetzt, wo sie Saison hat, gibt es sie überall fast geschenkt. Wie gut, dass sie so vielseitig ist. Heute präsentieren wir dir unsere neue Lieblingskombination und zeigen dir, wie du eine Zucchini-Tarte mit Ziegenkäse zubereiten kannst. Die lässt den Sommerkürbis in ganz besonderem Licht erstrahlen!

Rezept für Zucchini-Tarte mit Ziegenkäse

Hast du einige Zucchinipflanzen in deinem Garten stehen und weißt einfach nicht mehr, wohin mit den ganzen Früchten? Dann backe eine Zucchini-Tarte mit Ziegenkäse! Die ermöglicht ein ganz neues Geschmackserlebnis und eine Kombination, an die du vielleicht nicht auf Anhieb gedacht hast. Köstlich ist sie aber allemal!

Um diese famose Zucchini-Tarte mit Ziegenkäse zuzubereiten, brauchst du neben dem Sommerkürbis Ziegenfrischkäse, Frühlingszwiebeln und Mürbeteig. Für letzteren kannst du einen gekauften Teig verwenden, wir raten jedoch dazu, ihn selbst zusammen zu kneten. Das geht ganz schnell und ist günstiger als ihn zu kaufen. Verknete dafür einfach Mehl, Butter und einen kleinen Schluck Wasser mit einer Prise Salz und stelle den Teig für etwa eine Stunde kalt. Hast du es eilig, kannst du ihn auch für 15 Minuten ins Gefrierfach legen.

Dann rollst du den Teig aus und befüllst ihn mit einer aromatischen Mischung aus Ziegenfrischkäse, Zucchini, Ei und Frühlingszwiebeln. Obendrauf kommen dekorativ einige Zucchinischeiben und rein geht’s in den Ofen! Kurz darauf erfüllt ein würziger Geruch die Wohnung und im Nu sitzen alle am Tisch und warten ungeduldig auf die warme Mahlzeit. Mmh, wie gut das schmeckt! Und wieder konntest du ein neues Gericht aus unserem Sommer-Favoriten genießen.

Hast du Lust, noch mehr auszuprobieren, verrühre etwas Zucchini zu einem Zucchini-Aufstrich oder überbacke sie mit Thunfisch und Ei. Auch ein roher Zucchinisalat ist ein wahrer Gaumenschmaus!