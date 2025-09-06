Zucchini-Thunfisch-Salat: fertig in nur 15 Minuten

Wie wäre es zum Lunch mal mit einem leichten Salat statt einer mächtigen Mahlzeit in der Kantine oder dem Restaurant um die Ecke? Unser Thunfisch-Salat schmeckt nicht nur verdammt gut, er lässt sich zudem gut vorbereiten, sodass du ihn mit zur Arbeit nehmen kannst. Und das Mittagstief fällt auch nicht so stark aus wie sonst. Wenn das verlockend klingt, dann solltest du diesen Salat unbedingt probieren.

Leichtes Mittagessen: Zucchini-Thunfisch-Salat

Salate sind alles andere als langweilig und müssen auch nicht zwingend nur aus Grünzeug bestehen. Unser Zucchini-Thunfisch-Salat ist der beste Beweis dafür. Er besteht aus unterschiedlichen Aromen und Texturen. Da wäre der knackige und leicht scharfe Rucolasalat, salziger Thunfisch und knusprig gebratene Zucchinischeiben. Für eine leichte Säure sorgt die Zitrone im Dressing. Aber beginnen wir mal von vorn.

Wasche zuerst den Salat. Schneide danach die Zucchini in Scheiben. Erhitze dann Olivenöl in einer Pfanne und brate die Zucchini darin knusprig an. Fülle den Salat in eine Schüssel und verteile die Zucchini und den Thunfisch darauf.

Danach rührst du aus Zitronensaft, Salz, Pfeffer und Olivenöl ein schnelles Dressing und gieße dies über den Zucchini-Thunfisch-Salat. Eine besondere Geschmackskomponente kannst du noch mit Sesam hinzufügen. Röste die Saat leicht braun in der Pfanne an und streue sie vor dem Servieren über den Salat. Magst du etwas dazu, empfiehlt sich frisches Baguette.

Die Zubereitung unseres Zucchini-Thunfisch-Salats ist in nur 15 Minuten erledigt. Wir haben aber noch mehr schnelle Salatideen für dich. Eine kleine Proteinbombe, die dich lange satt macht, ist dieser 10-Minuten Erbsensalat mit Feta. Ein griechischer Kritharaki-Salat dauert zwar insgesamt ein bisschen länger, ist aber der perfekte Meal-Prep-Salat zum Mitnehmen. Auch dieser mediterrane Zucchini-Salat mit Hähnchen verwöhnt deinen Gaumen mit vielen leckeren Aromen. Es lohnt sich, sie alle auszuprobieren.