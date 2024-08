Zucchini-Tomaten-Salsa: frischer Genuss im Sommer

Wir genießen den Spätsommer und feuern den Grill an. Die Temperaturen steigen noch einmal und bescheren uns laue Sommerabende, die wir in geselliger Runde mit Freunden und Familie verbringen wollen. Neben leckerem Grillgut, Salaten und Brot dürfen auch Dips nicht beim Grillabend fehlen. Unser aktueller Liebling ist diese Zucchini-Tomaten-Salsa, die ruckzuck zubereitet ist und herrlich frisch schmeckt.

Geheimtipp für heiße Tage: Zucchini-Tomaten-Salsa

Die beiden Hauptdarsteller der Salsa haben gerade Saison und können im Garten reichlich geerntet werden. Hinzu kommen noch Zwiebeln, Knoblauch, Chili und natürlich Gewürze.

Die Zubereitung der Zucchini-Tomaten-Salsa ist wirklich simpel. Allerdings solltest du die Zucchini bereits am Vortag waschen, klein raspeln, mit einigen Esslöffeln Salz bestreuen und über Nacht ziehen lassen. Das Salz entzieht dem Gemüse Wasser. Danach gibst du die Zucchiniraspeln in ein Sieb und lässt sie gut abtropfen.

Die Raspeln kommen dann zusammen mit den restlichen Zutaten in einen Topf oder Dutch Oven und werden angebraten. Chili und Sternanis kommen in ein Gewürzsäckchen und werden später wieder entfernt. Bevor du die Zucchini-Tomaten-Salsa in saubere Gläser abfüllst, kannst du sie kurz pürieren und nach Belieben noch passierte Tomaten hinzugeben.

Der fruchtige Dip ist verschlossen mehrere Wochen haltbar. Möchtest du auch noch im Winter leckere Zucchini-Tomaten-Salsa genießen, kannst du sie (in geeigneten Behältern) auch wunderbar einfrieren. Heute servieren wir sie aber erstmal zum Grillabend und genießen noch die letzten Züge des Sommers. Lass es dir schmecken!

