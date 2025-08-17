Zucchini-Tzatziki: Der Dip für dein nächstes BBQ

Wenn ich an die griechische Küche denke, dann ist das erste, das mir in den Sinn kommt, Tzatziki. Die beste Variante des Dips entdeckte ich vor ein paar Jahren in dem Kochbuch einer berühmten Schlagersängerin. Seitdem bereite ich die klassische Version nur noch nach ihrem Rezept zu. Aber es muss ja nicht immer traditionell zugehen. Was wäre, wenn man einfach mal aus Zucchini ein Tzatziki zaubern würde? Gesagt, getan: Hier ist das Rezept für ein Zucchini-Tzatziki.

Frisch und lecker: Zucchini-Tzatziki

Zu viele Zucchini im Garten? So geht es im Sommer einigen. Auch ich habe vor kurzem einen Schwung aus dem Garten einer Freundin in die Hand gedrückt bekommen. Nur, was mache ich daraus? Ok, gefüllte Zucchini sind schon mal safe und auch eine Zucchini-Pfanne mit Reis und Feta muss es in der Saison mindestens einmal geben. Und aus dem Rest? Daraus mach ich einfach ein Tzatziki. Was mit Gurken funktioniert, muss auch mit dem Sommerkürbis klappen. Schließlich sind beide Gemüsesorten eng miteinander verwandt und solch ein Dip ist das perfekte Mitbringsel beim nächsten Picknick oder BBQ.

Das Grundrezept für ein Zucchini-Tzatziki ähnelt dem des klassischen Tzatzikis. Nur, dass du eben eine Zucchini statt eine Gurke hinein raspelst. Aber von vorne. Man nehme griechischen Joghurt, eine Knoblauchzehe, Olivenöl, eine Bio-Zitrone, Salz, schwarzen Pfeffer und eine Zucchini.

Rasple die Zucchini klein, streue etwas Salz darüber und lass alles 15 Minuten in einem Sieb abtropfen. In der Zwischenzeit verrührst du Joghurt mit einer gepressten Knoblauchzehe und dem Abrieb der Zitrone. Drücke den Saft aus den Zucchiniraspeln und rühre sie mit Olivenöl und schwarzem Pfeffer unter den Joghurt. Schmecke den Dip anschließend noch mal ab und stelle ihn vor dem Servieren noch für mindestens 30 Minuten in den Kühlschrank.

Wozu du dein Zucchini-Tzatziki servierst, bleibt dir überlassen. Ich esse es gern zu Gegrilltem, Ofenkartoffeln oder Brot.

Wenn du schon dabei bist, sorge mit unseren Dips für noch mehr Abwechslung. Koste auch mal ein Rote-Bete-Zaziki, einen Whipped-Feta-Dip oder einen Paprika-Feta-Dip.

Zucchini-Tzatziki Judith 4.34 ( 6 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Ziehzeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 mittelgroße Zucchini ca. 250 g

250 g griechischer Joghurt 10 % Fett

1 Knoblauchzehe

1 Bio-Zitrone Abrieb

1 EL Olivenöl

Salz nach Geschmack

schwarzer Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Wasche die Zucchini, schneide die Enden ab, reibe 🛒 sie in feine Raspel und streue etwas Salz drüber.

Lass die Zucchinistreifen 15 Minuten in einem Sieb abtropfen. Drücke anschließend das Wasser mit den Händen gut aus.

Gib den Joghurt in eine Schüssel. Reibe die Schale der Zitrone fein ab und füge sie hinzu.

Ziehe die Knoblauchzehe ab und presse sie direkt in den Joghurt.

Rühre die ausgepresste Zucchini, das Olivenöl sowie etwas frisch gemahlenen Pfeffer unter die Joghurt-Mischung.

Schmecke das Zucchini-Tzatziki nach Geschmack mit etwas Zitronenzeste, Salz und Zitronensaft ab.

Stelle den Dip vor dem Servieren für mindestens 30 Minuten kalt.

