Mediterraner Aufstrich zum Frühstück: mit Zucchini und Oliven

Zucchini sind ein vielseitiges Sommergemüse, das uns durch die warmen Monate begleitet. Egal, ob als Salat, Pizzabelag oder in Suppen – der grüne Sommerkürbis schmeckt uns einfach gut. Doch eine Zubereitung hat es uns ganz besonders angetan: Wir lieben die Zucchini als Aufstrich! Besonders als Zucchini-Oliven-Aufstrich, der mediterran nach Urlaub schmeckt und jede noch so schnöde Scheibe Brot verfeinert. Hier ist unser Rezept!

Zucchini-Oliven-Aufstrich schmeckt nach Urlaub

Kennst du Oliventapenade? Das ist eine Paste aus zerkleinerten Oliven, die im Mittelmeerraum beliebt ist. Dafür werden Oliven fein gerieben oder püriert und mit Olivenöl, Knoblauch und manchmal auch Kapern verfeinert. Das Ergebnis ist eine salzig-aromatische Masse, die hervorragend als Brotaufstrich unter Käse und Wurst oder auch auf Pizza schmeckt.

An sich ist Oliventapenade schon köstlich. Doch wir haben uns gefragt, wie wir sie dennoch etwas verfeinern können. Die Lösung dafür war einfach: mit Zucchini! Das Sommergemüse bringt dem Ganzen eine sämige Konsistenz und sorgt mit seinem milden Geschmack für eine spannende Abwechslung. Der dabei entstandene Zucchini-Oliven-Aufstrich schmeckt wie Urlaub am Mittelmeer und ist schneller weggeputzt, als wir gucken können.

Die Zubereitung ist ganz einfach. Beginne damit, Zucchini in dünne Scheiben zu schneiden und diese im Ofen mit einer Knoblauchzehe und ordentlich Olivenöl zu rösten, bis sie Farbe bekommen. Während das passiert, entsteinst du einige Oliven und verarbeitest sie in einem Mörser oder mithilfe eines Pürierstabes zu einer feinen Paste. Sind die Zucchini fertig gebacken, gibst du sie hinzu und vermischst alles zu einer sämigen Masse. Schmecke mit etwas Zitronensaft, Olivenöl und Salz ab und genieße deinen Zucchini-Oliven-Aufstrich auf Brot oder als Dip. Kleiner Tipp: Auch etwas Feta schmeckt in der Mischung hervorragend.

Zucchini eignet sich für allerlei Dips hervorragend, zum Beispiel die levantinische Version Lib el Kousa mit Knoblauch, ein Zucchini-Hummus oder einen klassischen Zucchini-Aufstrich.

Zucchini-Oliven-Aufstrich Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 mittelgroße Zucchini

1 Knoblauchzehe

3 EL Olivenöl plus etwas mehr zum Rösten

100 g grüne Oliven entsteint

1 TL Zitronensaft

Salz nach Geschmack Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor.

Schneide die Zucchini in dünne Scheiben und lege sie mit der Knoblauchzehe auf ein Backblech. Beträufle alles mit etwas Olivenöl und röste es im Ofen, bis die Zucchini leicht gebräunt und weich sind (ca. 15 Minuten).

Verarbeite die Oliven in einem Mörser 🛒 oder mit einem Pürierstab zu einer feinen Paste.

Füge die gerösteten Zucchini und den Knoblauch hinzu und püriere alles zu einer sämigen Masse.

Schmecke den Aufstrich mit Zitronensaft, Olivenöl und Salz ab.

