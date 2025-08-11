Zucchini zum Frühstück? Mit diesem Pancake-Rezept wirst du Fan davon

Zucchini in Pancakes? Ja, du hast richtig gelesen. Und ich verspreche dir, es wird dich umhauen! Frisch, leicht und dank Ricotta wunderbar zart. Der zitronige Hauch bringt eine sommerliche Note, die perfekt mit der saftigen Zucchini harmoniert. Dieses Rezept ist für alle, die Pancakes mal ganz anders erleben möchten. Legen wir los!

So bereitest du die Zucchini-Zitronen-Pancakes zu

Zucchini kann nicht nur herzhaft. Diese Rezept für Zucchini-Zitronen-Pancakes mit Ricotta beweist es. Wenn du noch nicht ganz überzeugt bist, erkläre ich dir, warum es unbedingt mal ausprobieren und Zucchini auf süße Weise genießen solltest.

Durch den milden Geschmack hält sich der Sommerkürbis angenehm zurück und lässt die anderen Zutaten glänzen, während er für eine wunderbar saftige Konsistenz sorgt. Das Geheimnis? Die feingeraspelte Zucchini bindet Feuchtigkeit, ohne den Teig matschig zu machen, und sorgt dafür, dass die Pancakes schön locker bleiben. Und mal ehrlich: Pancakes, die auch noch eine Portion Gemüse enthalten? Das schreit doch geradezu nach einem guten Gewissen beim Schlemmen!

Der Abrieb und der Saft der Zitrone machen dieses Rezept zu einem echten Sommerhit. Sie bringt diese ganz besondere Frische ins Spiel, die man sofort mit sonnigen Tagen und guter Laune verbindet. Der saure, leicht herbe Zitrusgeschmack harmoniert perfekt mit der milden Süße der Pancakes. Und dann ist da noch der Duft – alleine der Geruch der Zitronenschale, während sie in den Teig gerührt wird, versetzt dich sofort in Sommerlaune.

Zu guter Letzt werden die Pancakes noch durch Ricotta verfeinert. Warum? Dadurch werden sie besonders zart und fluffig. Der Ricotta bringt eine dezente, leicht milchige Süße mit, die perfekt zur frischen Zitrone und der saftigen Zucchini passt. Gleichzeitig sorgt er dafür, dass die Pancakes nicht zu schwer werden.

Spätestens jetzt sollte dir der Magen knurren und das Wasser im Mund zusammenlaufen. Ist das der Fall? Dann legen wir los!

Zuerst raspelst du die Zucchini mit einer Küchenreibe fein. Danach gibst du die Raspel in ein Küchenhandtuch und drückst mit voller Kraft so viel Flüssigkeit wie möglich aus heraus. Anschließend kannst du bereits den Teig aus Mehl, Ei, Ricotta, etwas Backpulver und Vanilleextrakt sowie dem Saft und dem Abrieb einer halben Zitrone zusammenrühren. Nun hebst du die Zucchini unter und vermengst alles. Zum Schluss backst du den Teig in einer Pfanne mit Öl zu Pancakes aus. Fertig ist dein Genießerfrühstück!

Zucchini-Zitronen-Pancakes mit Ricotta Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 kleine Zucchini ca. 120 g

1 Ei

100 g Ricotta

1 EL Zucker

1/2 Bio-Zitrone Saft und Abrieb

1/2 TL Vanilleextrakt z.B. hier erhältlich 🛒

50 g Mandelmehl z.B. hier erhältlich 🛒

1 TL Backpulver

1 Prise Salz

etwas Butter oder Öl zum Ausbacken Zum Garnieren: etwas Frische Minze optional

etwas Puderzucker optional

2 EL Ricotta optional

1-2 EL Honig optional Zubereitung Raspel die Zucchini fein, gib sie ein Küchenhandtuch und drücke die Flüssigkeit gut aus.

Vermische das Ei, Ricotta, Zucker, Zitronenabrieb, Zitronensaft und Vanilleextrakt in einer Schüssel.

Siebe das Mehl und Backpulver darüber und gib die Prise Salz dazu. Verrühre alles zu einem glatten Teig.

Hebe die ausgedrückte Zucchini vorsichtig unter.

Erhitze etwas Butter oder Öl in einer Pfanne und backe kleine Pancakes auf mittlerer Hitze, bis sie goldbraun sind (ca. 2 Minuten pro Seite).

Serviere die Pancakes warm, zum Beispiel mit Honig, Quark oder etwas frischem Obst.

