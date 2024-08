Es wird saftig: Wir backen süße Zucchini-Zitronenmuffins

Zucchini sind gerade allgegenwärtig. So omnipräsent wirken sie, dass man sich gar nicht vorstellen kann, wie es noch neue Zubereitungsarten dafür geben kann. Doch dann kommt so mir nichts, dir nichts ein Rezept wie dieses um die Ecke: Heute backen wir Zucchini-Zitronenmuffins. Die schmecken nicht nur süß-erfrischend, sondern sind dank des grünen Sommerkürbisses auch noch richtig schön saftig. Lass uns loslegen!

Rezept für Zucchini-Zitronenmuffins

Längst haben sich verschiedene Gemüsesorten als Zutaten für Backwerk etabliert. Denken wir nur mal an Karottenkuchen, amerikanischen Pumpkin Pie oder Schokokuchen mit Roter Bete. Doch wusstest du, dass auch Zucchini eine hervorragende Beigabe sein können? Sie machen jedes Gebäck schön saftig und verleihen besonders hellem Teig hübsche Farbakzente.

Muffins mit Gemüse hatten bei mir jahrelang einen schlechten Ruf. Zu oft war ich als Kind bei Geburtstagen eingeladen, wo die Eltern ihren Kindern etwas Gutes tun wollten und zu Gemüsemuffins griffen. Auf Vollkornbasis, versteht sich. Was einem guten Grundgedanken entsprang, entpuppte sich leider viel zu häufig als trockenes, relativ geschmacksneutrales Gebäck – das ich aber nach dem ersten Bissen auch nicht zurücklegen wollte. Es dauerte Jahre, bis ich endlich einsah, dass man auch Gutes mit Gemüse backen konnte. Diese Zucchini-Zitronenmuffins haben ihren Teil dazu beigetragen. Vielleicht kann etwas auch nur in Teilen gesund sein. Lieber in Maßen essen, aber dafür lecker.

Für Zucchini-Zitronenmuffins brauchst du zunächst natürlich Zucchini. Wenn du zu den glücklichen Menschen gehörst, die eigene Pflanzen im Garten haben, verwende gern die. Ob gelb, grün oder gefleckt ist vollkommen egal. Reibe sie fein und drücke die Flüssigkeit so gut du kannst heraus. Diese kannst du erstmal aufheben und mit ihr zur Not den Teig verdünnen. Mische das Gemüse unter einen einfachen Muffinteig und schiebe die leckeren Dinger in den Ofen. In der Zwischenzeit kannst du schon mal eine Glasur aus Zitronensaft, Puderzucker und Frischkäse anrühren. Wirklich kein Hexenwerk, auch wenn man sich bei dem großartigen Geschmack der kleinen Kuchen fragt, ob nicht vielleicht doch ein wenig Magie im Spiel war.