Das perfekte Abendessen mit Zucchini: Bratlinge auf Orzo-Tomatensalat

Dieses Abendessen passt perfekt in den Sommer. Es ist leicht, lecker und ist sehr einfach zubereitet. Probiere die Zucchinibratlinge auf Orzo-Tomatensalat unbedingt auch mal aus. Hier findest du das einfache Rezept.

Im Sommer lieben wir Zucchinibratlinge auf Orzo-Tomatensalat

Zuerst kümmern wir uns um die Zucchini. Die wird geraspelt und mit Salz eine Weile stehengelassen. So lässt sie überschüssiges Wasser ab und kann danach besser weiterverarbeitet werden. Für die Bratlinge kommen noch etwas Ei, Gewürze und Mehl dazu. Das hält alles zusammen und macht die Bratlinge schön knusprig.

Zucchini ist im Sommer ein echter Hit. Das grüne Gemüse wächst nicht nur im eigenen Garten, auch die Vielfalt für tolle Rezepte ist riesig. Auch „Sommerkürbis“ genannt, ist die Zucchini ein enorm gesundes Gemüse, das mit seiner Vielfalt an Vitaminen und Mineralien begeistert. Es enthält wichtige Nährstoffe wie Vitamin A, verschiedene B-Vitamine, Vitamin C sowie Mineralien wie Eisen, Kalzium, Magnesium und Kalium. Da Zucchini sehr wasserreich und dadurch besonders kalorienarm ist, eignet es sich hervorragend für eine kalorienbewusste Ernährung.

Zu den leckeren Bratlingen passt ein frischer Salat perfekt. Doch grüner Salat war gestern, wir machen einen Nudelsalat der besonderen Art. Die kleinen, reisähnlichen Nudeln werden Orzo genannt und sind genauso schnell zubereitet wie andere Nudelformen. Wir machen für dieses Gericht daraus einen frischen Tomatensalat mit Gewürzen und Feta. Die verschiedenen Komponenten passen wirklich gut zusammen und schmecken wie ein Sommerabend am Meer.

So schnell kommen einfache Zutaten zu Zucchinibratlingen auf Orzo-Tomatensalat zusammen und ergeben ein neues, spannendes Gericht, das jedem schmecken wird. Probiere es unbedingt mal aus und mach deine Familie, oder auch einfach nur dich glücklich! Du kannst natürlich alle Zutaten ganz nach Geschmack anpassen, die Puffer und der Salat sind sehr flexibel, was Abwandlungen angeht. Sei einfach kreativ in deiner Küche.

Wir haben natürlich noch mehr tolle Sommergerichte für dich. Wie wäre es mit diesem Wassermelonen-Feta-Salat für den Sommer? Und auch dieser Couscous-Salat mit Minze ist das perfekte Sommerrezept. Etwas herzhafter wird es mit diesem Tomaten-Zucchini-Auflauf mit Käse: Dieses Ofengericht schmeckt einfach nur nach Sommer.