Dieses Zucchinibrot mit getrockneten Tomaten ist ein ausgezeichnetes Frühstück

Ausgeschlafen ins Wochenende starten, auf der To-Do-Liste steht nur dieses Rezept: So lässt‘s sich leben! Starte gemütlich in deinen freien Tag und nimmt dir Zeit für dich. Ein selbstgebackenes Brot ist Selbstliebe aus dem Ofen. Unser Zucchinibrot mit getrockneten Tomaten eignet sich dafür perfekt! Also kram die Backschürze raus, mach Musik an oder eine Folge deiner Lieblingsserie, denn nun wird Frühstück gemacht. Eines, das schmeckt, gesund ist und das du sicher immer wieder zubereiten willst!

Zucchinibrot mit getrockneten Tomaten: auch als Pausensnack toll

Zucchinibrot mit getrockneten Tomaten ist wieder eins von diesen Rezepten, die einfach perfekt in unseren hektischen Alltag passen. Du kannst das Brot wunderbar und bequem am Wochenende zubereiten, vielleicht gleich zwei davon, und über die Woche verteilt als gesundes, praktisches und vor allem leckeres Frühstück verwenden. Oft genug stürzen wir morgens in Eile aus dem Haus, ohne wirklich Zeit für die wichtigste Mahlzeit des Tages gehabt zu haben. Häufig wird stattdessen der Bäcker angesteuert, um ein Teilchen zu erwerben, das zugegeben wahrscheinlich lecker ist, aber schwer im Magen liegt und nichts für deine Gesundheit tut.

Unser Zucchinibrot mit getrockneten Tomaten ist da ganz anders: Wer in Eile ist, nimmt davon ein paar Stücke in der Brotdose oder auf die Hand mit. Es ist aromatisch, versorgt dich mit Vitaminen und kommt ganz ohne Chemie aus. Nicht einmal Belag brauchst du dafür, denn das Gemüsebrot schmeckt pur ausgezeichnet. Wieder Zeit gespart! Spätestens am Wochenende jedoch solltest du dir Zeit nehmen und dem Zucchinibrot mit getrockneten Tomaten die Aufmerksamkeit schenken, die es verdient hat. Bestreiche es ofenfrisch mit etwas Butter und belege es mit einer Scheibe Käse. Auch Magerquark oder frische Tomaten passen gut. Schon ist das Glück perfekt!

Wir benutzen Weizenmehl, doch du kannst auch dunklere Sorten benutzen, zum Beispiel Roggenmehl. Sie verleihen deinem Zucchinibrot mit getrockneten Tomaten einen rustikalen Geschmack. Rasple die Zucchini mit einem Gemüsehobler und lass sie ein paar Minuten in einem Sieb liegen, damit der Saft abfließen kann und der Teig nicht zu flüssig wird. Abgesehen davon brauchen wir noch getrocknete Tomaten, Mehl, Eier, Kürbiskerne, Backpulver, Salz und Olivenöl. Nun kommt deine Kreation für 40 Minuten in den Ofen. Fertig!

Du kannst ein Zucchinibrot auch mit leckeren Feta zubereiten, ebenfalls ein Genuss! Und wie wäre es mit einem süßen Zucchinibrot mit Apfelmus? So saftig! Und mit diesem Hüttenkäse-Brot legst du auch einen phänomenalen Tagesstart hin.