Diese Zucchinipuffer musst du probieren

Zucchini sind ein Gemüse, dessen wahres Potenzial leider oft übersehen wird. Ihr zarter und milder Geschmack wird oftmals als langweilig oder eintönig eingestuft, dabei schmecken sie so gut! Sie können zum Beispiel zu diesen köstlichen Zucchinipuffern verarbeitet werden. Die stehen in 30 Minuten auf dem Tisch, schmecken super und sind noch dazu gesund. Perfekt für Burger, Buffets oder als Snack für unterwegs!

Zucchinipuffer: in 30 Minuten fertig

Zucchini sind eine Unterart der Gartenkürbisse, was schon der Name aussagt: Zucco ist italienisch für „Kürbis“, Zucchi für „viele Kürbisse“; Zucchini bedeutet demnach „viele kleine Kürbisse“. Nur so als kleiner linguistischer Leckerbissen. Neben ihrem tollen Namen punktet das grüne Gemüse mit wenig Kalorien und einem hohen Nährstoffgehalt. Besonders reich sind sie an Kalzium, Magnesium, Eisen und den Vitaminen A und C. Somit sind unsere Zucchinipuffer nicht nur lecker, sondern auch gesund.

Deine Zucchini schmeckt bitter? Dann ist Vorsicht geboten! Denn diese Bitterstoffe, auch Cucurbitacine genannt, sind potenziell giftig und können starke Magen- und Darmprobleme hervorrufen. Schneide also vor der Zubereitung immer erst einmal ein kleines Stück Zucchini ab und probiere es. Ist es bitter, musst du das Gemüse leider entsorgen.

Um die besten Zucchinipuffer zuzubereiten, reibst du zunächst deine Zucchini auf der groben Seite einer Vierkantreibe. Dann vermischst du die Späne mit etwas Salz und stellst sie kurz beiseite, während du die anderen Zutaten vorbereitest. Das Salz entzieht dem Gemüse Flüssigkeit, die du dann herausdrückst. So halten deine Puffer gut zusammen und werden nicht matschig. Zusammengehalten werden sie durch Ei und Haferflocken. Wird deine Masse zu weich, füge einfach noch ein paar mehr Haferflocken hinzu.

Du liebst Zucchini und möchtest sie gern auf viele weitere Arten schmackhaft zubereiten? Dan mache auch unsere gegrillte Zucchini mit Feta oder knusprige Zucchini-Pommes aus dem Ofen. Auch als Zucchini-Risotto schmeckt das Gemüse hervorragend!

3 Zucchini etwa 900 g

Salz

4 Frühlingszwiebeln

1/2 Bund Petersilie

frische Kräuter nach Belieben Oregano, Thymian oder Rosmarin

1 Knoblauchzehe

Paprikapulver

schwarzer Pfeffer

60 g Haferflocken

Öl zum Braten Zubereitung Wasche die Zucchini und reibe sie auf der groben Seite einer Vierkantreibe. Vermische die Späne mit dem Salz und stelle sie ca. 15 Minuten beiseite.

Bereite währenddessen die anderen Zutaten vor. Wasche Frühlingszwiebeln und Petersilie und schneide die Zwiebeln in Ringe. Hacke die Petersilie und die anderen Kräuter, die du verwendest. Schäle und presse die Knoblauchzehe.

Gib das Gemüse in eine Schüssel. Drücke die Zucchini in einem sauberen Geschirrtuch aus und füge sie hinzu. Schmecke die Masse mit Paprika und Pfeffer ab und füge Haferflocken und Eier hinzu. Vermische alles zu einer Masse, die du mit den Händen zu Kugeln formen kannst.

Erhitze etwa 2 EL Öl in einer Pfanne 🛒 und drücke so viele Puffer in die Pfanne, wie hineinpassen. Drücke sie etwas platt und brate sie von jeder Seite etwa 3 Minuten goldbraun. Notizen Zucchinipuffer schmecken besonders gut mit Kräuterquark oder einen Joghurtdip.

