Zucchinischnitten: Meal-Prep-Idee zum Mittagessen

Du suchst nach einem schnellen Mittagessen, das du auch wunderbar mit zur Arbeit nehmen kannst? Da bist du am richtigen Ort! Diese Zucchinischnitten mit Ei und Bacon sind perfekt als Meal Prep vorbereitet, lassen sich bei Bedarf blitzschnell aufwärmen und schmecken einfach nur hervorragend. Wie du sie zubereitest, erfährst du jetzt.

Zucchinischnitten mit Ei und Bacon: schnell zubereitet, schneller verputzt

Eine neue Woche ist angebrochen und das bedeutet: Zeit, sich um das Mittagessen der nächsten Tage Gedanken zu machen! Hunger haben wir alle, ob wir aus Büro oder Homeoffice arbeiten, spielt dabei keine Rolle. Wohl aber, dass vermutlich nur die wenigsten Lust haben, jeden Mittag frisch zu kochen. Eine Möglichkeit, dem aus dem Weg zu gehen, wäre Meal Prep. Das bezeichnet im Grunde nur das Vorbereiten von Gerichten auf eine Art, dass sie, wenn sich der Hunger meldet, schnell aufgewärmt sind. Im besten Fall sind die Rezepte dafür auch noch einfach zubereitet und halten sich einige Tage im Kühlschrank.

Unsere Zucchinischnitten mit Ei und Bacon erfüllen diese Kriterien. Sie machen satt, schmecken gut und brauchen gerade mal 15 Minuten in der Vorbereitung, den Rest erledigt dein Backofen. Beginne damit, Bacon in Stücke zu schneiden und diesen ohne Fett anzubraten. Während der Speck knusprig wird, würfelst du etwas Zucchini. Nimm die knusprigen Speckstücke aus der Pfanne und lass sie auf einem Küchenpapier abtropfen. In dem übrigen Fett brätst du nun das Gemüse an, bis es keine Flüssigkeit mehr abgibt.

Vermische Speck und Zucchini in einer Schüssel mit Gewürzen und gut verquirltem Ei sowie etwas geriebenem Käse. Dann kommt das Ganze in eine gefettete Backform, welche du in eine größere, mit heißem Wasser gefüllte Form stellst. Lass deine Zucchinischnitten mit Ei und Bacon im Ofen stocken, bis sie gar sind. Dann musst du sie nur noch abkühlen, portionieren und in den Kühlschrank stellen. Dort halten sie sich zwei bis drei Tage. In der Mikrowelle brauchen sie nur rund zwei Minuten, bis du sie warm und dampfend genießen kannst. Lecker!

Zucchinischnitten mit Ei und Bacon Nele 4.14 ( 15 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien (sollten ineinander passen, z.B. diese hier 🛒 2 Auflaufformen Zutaten 1x 2x 3x 200 g Bacon

2 Zucchini

8 Eier

200 g geriebener Käse z. B. Gouda oder Emmentaler

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 Prise Paprikapulver

1 Prise Muskat

etwas Öl zum Einfetten der Form Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Schneide den Bacon in kleine Stücke und brate ihn in einer Pfanne ohne zusätzliches Fett knusprig an. Lass ihn auf Küchenpapier abtropfen.

Würfle die Zucchini und brate sie im verbliebenen Baconfett an, bis sie keine Flüssigkeit mehr abgeben.

Verquirle die Eier mit dem geriebenen Käse und würze die Mischung mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Muskat.

Vermenge Zucchiniwürfel und Bacon mit der Eier-Käse-Mischung und fülle alles in eine gefettete kleine Auflaufform.

Stelle die Form in eine größere Auflaufform, die du mit heißem Wasser füllst. Dieses sollte etwas bis zur Fülllinie der Eimasse reichen.

Backe die Zucchinischnitten etwa 30 Minuten im Wasserbad, bis die Masse fest geworden ist.

Lass sie leicht abkühlen, schneide sie in handliche Stücke und bewahre sie luftdicht verschlossen im Kühlschrank auf.

