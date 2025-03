Dieser Nusskuchen kommt ohne raffinierten Zucker aus

Ein Stück Kuchen ist immer eine gute Idee. Doch was, wenn du gerade auf raffinierten Zucker verzichten möchtest? Gräme dich nicht, denn das bedeutet nicht, dass du keinen Kuchen mehr essen darfst. Zuckerfreier Nusskuchen mit Datteln erfüllt all deine süßesten Gelüste – und das ganz ohne weißen oder braunen Zucker. Wie das geht, erfährst du hier.

Immer eine gute Idee: zuckerfreier Nusskuchen mit Datteln

Dein Nachmittagskaffee ist ohne ein gutes Stück Kuchen nicht komplett, aber du möchtest auf raffinierten Zucker verzichten? Dann bist du hier richtig. Denn dieser zuckerfreie Nusskuchen kommt ganz ohne diesen aus und schmeckt doch herrlich süß. Warum? Das Geheimnis ist einfach: Datteln! Die getrockneten Steinfrüchte haben schon lange Einzug in unsere Vorratskammern gehalten und versüßen nicht nur Müsli und Porridge, sondern auch Kuchen. Sie sind nämlich natürlicherweise reich an Fruchtzucker – so viel davon, dass sie ohne Probleme als Zuckerersatz eingesetzt werden können.

Gleichzeitig verleihen sie diesem zuckerfreien Nusskuchen eine besonders saftige Konsistenz. Übergieße einfach einige getrocknete Datteln 🛒 mit kochendem Wasser und püriere alles nach kurzer Einweichzeit zu einer glatten Paste. Dazu kommen nun Eier, Öl, Milch, gemahlene sowie gehackte Nüsse und Kuchengewürze wie Vanille, Orangenschale oder Zimt. Dieser Kuchen kommt ohne Mehl aus und ist damit glutenfrei – falls du also auch darauf verzichten willst oder musst, ist das ein kleiner Extrapunkt am Rande.

Fülle den Kuchen in eine Kastenform und backe ihn, bis die Stäbchenprobe sauber herauskommt. Lass ihn auskühlen und versieh ihn mit einem cremigen Topping. Hierfür bietet sich Skyr oder Quark an, den du mit etwas Zitronenschale und Agavendicksaft oder Ahornsirup glattrührst. Der zuckerfreie Nusskuchen ist zwar schnell gemacht, doch noch schneller verputzt, das kannst du uns glauben.

Zuckerfrei backen ist gar nicht so schwer wie es manchmal den Anschein hat. Mache doch auch mal Haferflockenkekse mit Joghurt oder genieße saftige, zuckerfreie Apfel-Brownies. Besonders lecker ist unser zuckerfreier Zitronen-Heidelbeer-Käsekuchen.

Zuckerfreier Nusskuchen mit Datteln Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 5 Minuten Min. Portionen 8 Stücke Kochutensilien 1 Kastenform, 25 cm Zutaten 1x 2x 3x Für den Kuchen: 200 g getrocknete Datteln entsteint

100 ml kochendes Wasser

3 Eier

100 ml Rapsöl

100 ml Milch

150 g gemahlene Haselnüsse

50 g Walnüsse gehackt

1 TL Zimt

1/2 TL Vanille

1 TL abgeriebene Bio-Orangenschale

1 TL Backpulver

1 Prise Salz Für das Topping: 150 g Skyr oder Magerquark

1 TL Bio-Zitronenschale

Agavendicksaft oder Ahornsirup nach Geschmack

gehackte Walnüsse zum Bestreuen Zubereitung Gib die Datteln in eine Schüssel, übergieße sie mit dem kochenden Wasser und lass sie ca. 10 Minuten einweichen. Püriere sie anschließend zu einer glatten Paste.

Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor und fette eine Kastenform oder lege sie mit Backpapier aus.

Verrühre die Dattelpaste mit den Eiern, dem Öl und der Milch zu einer homogenen Masse.

Füge gemahlene und gehackte Nüsse, Zimt, Vanille, Orangenschale, Backpulver und eine Prise Salz hinzu. Rühre alles zu einem glatten Teig.

Fülle den Teig in die Kastenform und backe den Kuchen ca. 40–45 Minuten, bis die Stäbchenprobe sauber bleibt. Lass den Kuchen vollständig auskühlen.

Rühre für das Topping Skyr oder Quark mit Zitronenschale und Agavendicksaft glatt. Verstreiche die Creme auf dem Kuchen und bestreue sie mit gehackten Nüssen.

