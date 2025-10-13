Dieser Zwetschgen-Punsch darf bei keiner Herbstwanderung fehlen

Sobald es draußen kühler wird, die Blätter sich beginnen zu färben und alles nach Herbst duftet, läute ich die Punsch-Saison ein. Und wenn es neben Äpfeln und Birnen ein Obst gibt, dass für mich für die goldene Jahreszeit steht, sind es Zwetschgen. Darum zaubern wir heute einen fruchtigen und würzigen Zwetschgen-Punsch.

Rezept für Zwetschgen-Punsch: herbstliches Wohlfühlgetränk

Stell dir vor, du raschelst irgendwo im Wald durchs bunte Herbstlaub, alles riecht nach feuchter Erde und ein paar Sonnenstrahlen wärmen leicht dein Gesicht. Nach einigen Stunden über Stock und Stein auf deiner herbstlichen Wanderung, bist du bereit für eine kleine Pause. Genau in dem Moment fällt dir ein Baumstumpf auf, der die perfekte Sitzgelegenheit für ein Snack-Intermezzo bietet.

Du lässt dich nieder und packst deinen Proviant aus. Neben selbst gebackenem Chai-Vanille-Shortbread hast du auch etwas Käse, luftgetrocknete Salami und frisches Brot dabei. Das Highlight: eine Thermoskanne voll würzig-warmem Zwetschgen-Punsch, den du vor deinem Spaziergang zu Hause gebraut hast.

Klingt fast zu schön, um wahr zu sein? Muss es nicht! Denn mit ein bisschen Vorbereitung in der Küche und der richtigen Wanderroute, könntest auch du bald einen solch magischen Herbstmoment zu deinen Erinnerungen zählen. Denn heute steht Zwetschgen-Punsch auf dem Plan!

Alles, was du dafür brauchst, ist eine gute Ladung Zwetschgen, starken aufgebrühten Schwarztee, braunen Zucker, Apfel- und frischen Orangensaft, eine Zimtstange, einige Nelken sowie ein kleines Stück frischen Ingwer.

Zuerst entsteinst und schneidest du die Zwetschgen in Stücke und kochst sie gemeinsam mit Zucker, den Nelken, der Zimtstange sowie dem in feine Scheiben geschnittenen Ingwer ein. Danach gießt du den Schwarztee dazu und lässt das Ganze nochmals für fünf Minuten ziehen. Nun rührst du noch Apfel- und Orangensaft ein. Zum Schluss seist du den fertigen Zwetschgen-Punsch durch ein Sieb ab. Genieße sofort eine heiße Tasse davon oder fülle den Punsch zum Mitnehmen in eine Thermoskanne ab.

Lust auf noch mehr leckere Drink-Rezepte mit Herbst-Feeling? Dann gönn dir mal eine Tasse Apfel-Birnen-Punsch, Cranberry-Punsch oder Orangenpunsch. Fröhliches Schlürfen!

Zwetschgen-Punsch Olivia Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 500 g Zwetschgen

2 cm frischer Ingwer

750 ml Schwarztee

100 g brauner Zucker

1 Zimtstange

3 Nelken

1 Bio-Orange Saft

100 ml Apfelsaft Zubereitung Wasche, entsteine und viertele die Zwetschgen. Schneide den Ingwer in dünne Scheiben. Koche die Zwetschgen mit dem Zucker, der Zimtstange, den Nelken und den Ingwerscheiben in einem Topf auf niedriger Hitze für 10 Minuten. Gieße den Schwarztee dazu und lass alles etwa 5 Minuten ziehen, damit sich die Aromen gut verbinden. Presse derweil den Saft der Orange aus. Tipp: Das geht ausgezeichnet mit einer solchen Das geht ausgezeichnet mit einer solchen Orangenpresse 🛒 Rühre den Orangensaft und Apfelsaft unter. Sei die Mischung durch ein feines Sieb ab und serviere sie heiß. Notizen Du bist noch auf der Suche nach hübscher Herbst-Deko für dein Zuhause? Dann schau am besten mal bei Geniale Tricks vorbei für ein paar coole DIY-Ideen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.