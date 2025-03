Zwiebel-Sahne-Schnitzel: So mögen wir unser Schnitzel am liebsten

Schäle die Zwiebeln und schneide sie in feine Ringe oder grobe Stücke. Tupfe die Schnitzel mit einem Küchentuch trocken, klopfe sie flach und würze sie großzügig mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver.

Erhitze das Butterschmalz in einer großen Pfanne. Brate die Schnitzel darin bei mittlerer Hitze auf beiden Seiten goldbraun an. Nimm sie anschließend aus der Pfanne und stelle sie beiseite.

