Viel zu gut zum Teilen: Zwiebelblume aus dem Airfryer

Am Abend, wenn wir es uns auf dem Sofa gemütlich gemacht haben und unsere Lieblingsserie oder einen Film schauen, sagen wir zu einem Snack nicht nein. Angetan hat es uns die Zwiebelblume. Die wird traditionell in eine Panade gehüllt und in Fett ausgebacken. Wir haben aber eine leichtere und gesundere Zubereitungsmethode und gönnen uns die Zwiebelblume aus dem Airfryer. So macht snacken Spaß.

Knuspriger Snack: Zwiebelblume aus dem Airfryer

Die Zwiebelblume aus dem Airfryer ist etwas ganz Besonderes. Der Snack schmeckt knusprig und ist außerdem im Handumdrehen zubereitet. Backst du sie in einer Heißluftfritteuse, ersparst du dir den Schritt, die Zwiebel in reichlich Öl frittieren zu müssen. Zumal man hinterher nie so recht weiß, wie man das Öl eigentlich richtig entsorgen soll und gesund ist zu viel Öl sowieso nicht. Für die Zubereitung im Airfryer brauchst du schließlich nur zwei Esslöffel davon.

Für die Zwiebelblume benötigst du eine große Gemüsezwiebel. Entferne die Schale und schneide den Wurzelansatz ab. Danach schneidest du die Zwiebel von oben mehrmals kreuzweise ein, sodass du eine Blume mit acht bis zwölf Blütenblättern erhältst. Schneide die Zwiebel dabei nicht zu tief ein, damit sie unten noch zusammenhält.

Ist das erledigt, vermengst du Mehl, Paprikapulver, Knoblauchpulver, Salz und Pfeffer in einer Schüssel. In einer zweiten Schale verquirlst du ein Ei mit Milch. Danach tunkst du die Zwiebel kopfüber zuerst in die Ei-Milch-Mischung und anschließend in die Mehl-Panade. Achte darauf, dass die Zwiebel gut bedeckt ist. Nun musst du die Zwiebelblume nur noch im Airfryer backen. Stelle das Gerät dafür auf 180 °C, beträufle die Zwiebel vorsichtig mit etwas Öl und lege sie in den Korb der Heißluftfritteuse.

Backe die Zwiebelblume im Teigmantel für rund 20 Minuten knusprig. Kontrolliere aber zwischendurch den Garzustand und überprüfe, dass nichts anbrennt. Ist die Zwiebel goldbraun, kannst du dich auch schon drüber hermachen und sie verputzen. Noch besser schmeckt sie, wenn du einen Dip dazu servierst. Lecker sind etwa Mayonnaise, ein Knoblauch- oder ein Joghurt-Dip.

Die Zwiebelblume hat dir nicht gereicht? Dann mach gleich ein paar mehr Snacks und bereite dir auch Chickles aus Käse und Gewürzgurken zu. Wie wäre es außerdem mit Popcorn aus dem Airfryer oder Blumenkohl-Bites aus der Heißluftfritteuse?