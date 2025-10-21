Diese Zwiebelcremesuppe mit Apfel und Speck hat es in sich

Vergiss alles, was du über Zwiebelcremesuppe weißt – denn dieses Rezept hebt sie auf ein ganz neues Level! Klassisch, aber mit einem Twist: Statt nur auf sahnige Cremigkeit setzen wir hier auf die süß-säuerliche Komponente von Apfel gepaart mit knusprig-würzigem Speck. Klingt zum Reinlegen? Dann ab an den Topf!

Einfach köstlich: So bereitest du die Zwiebelcremesuppe mit Apfel und Speck zu

Schäle die Zwiebel und schneide sie in Würfel. Erhitze im Anschluss etwas Butter in einem großen Topf, um die Zwiebeln darin mit etwas Zucker anzudünsten, bis sie glasig sind. Bestäube sie dann mit Mehl und schwitze alles nochmal kurz an, bevor du mit Gemüsebrühe, Sahne und Cidre ablöschst. Lass das Ganze einmal aufkochen und anschließend für weitere zehn Minuten köcheln.

In der Zwischenzeit schneidest du den Speck in Würfel beziehungsweise kleine Stücke oder Streifen. Gib den Speck dann in eine Pfanne und brate ihn knusprig an. Stelle ihn danach für später beiseite. Als nächstes kannst du den Schnittlauch fein hacken sowie den Apfel waschen und würfeln. Sobald die Suppe genug geköchelt hat, kannst du sie mit einem Pürierstab cremig pürieren.

Schmecke die Zwiebelcremesuppe noch mit Salz, Pfeffer und anderen Gewürzen deiner Wahl ab, bevor du sie servierst. Fülle sie dazu in Suppenteller oder -schüsseln, gib einige Apfelstücke sowie knusprigen Speck darüber und bestreue alles mit frischem Schnittlauch. Guten Appetit!

