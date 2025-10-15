Zwiebelpasta mit getrockneten Tomaten: cremiges Blitzgericht

Dieses Gericht habe ich das erste Mal auf Empfehlung meiner Schwester gekocht. Ich liebe Rezepte, die mit wenigen Zutaten auskommen, also war ich sofort Feuer und Flamme, als sie es beschrieb. Sie war hin und weg und drängte, dass ich es auf jeden Fall so schnell wie möglich nachkochen sollte. Also besorgte ich alle Zutaten und legte los.

Zwiebelpasta mit getrockneten Tomaten: genial einfach und einfach lecker

Ein paar Dinge passte ich im Rezept an, und diese Variante ist mein finales Ergebnis. Auch ich empfehle dir, das Gericht unbedingt nachzumachen, und das auch gleich mehreren Gründen.

Zum Einen ist die Zubereitung wirklich unkompliziert und gelingt selbst Kochanfängern. Man benötigt kein großes Vorwissen und kann sich auf simple Zutaten freuen. Trotzdem wird daraus am Ende ein Essen, was geschmacklich überzeugt. Das liegt nicht zuletzt an Zwiebeln, die man so lange in Butter anbrät, bis sie karamellisiert sind und eine tiefbraune Farbe angenommen haben.

Außerdem wird die Zwiebelpasta mit getrockneten Tomaten verfeinert. Ich habe sie dafür in einem Standmixer 🛒 recht klein gemahlen, aber noch einige Stückchen übrig gelassen. Sie kommen mit einer ordentlichen Menge Knoblauch mit in die Pfanne, sobald die Zwiebeln karamellisiert sind.

Dank der Zugabe von Sahne und Kochwasser der Nudeln wird daraus eine wunderbar cremige Soße, die mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt wird. Die Nudeln werden direkt mit in die Pfanne gegeben, sobald sie gar sind, und schon kann serviert werden. Hast du mal auf die Uhr geguckt? Seit Kochbeginn sind jetzt maximal 30 Minuten vergangen – ein Blitzgericht ist die Zwiebelpasta mit getrockneten Tomaten also auch noch!

Zaubere selbst gemachte Tischdeko wie diesen stilvollen Kerzenständer aus Kupferrohr und verschönere damit deinen Esstisch! Wie? Im DIY erfährst du Schritt für Schritt, wie’s geht.

Genauso schnell kannst du unsere Nudeln mit Rosenkohl-Champignon-Soße oder Tortelloni in Käse-Sahnesoße nachkochen. Aber auch diese Nudeln in Tomaten-Sahnesoße sind fix fertig.

Zwiebelpasta mit getrockneten Tomaten Franziska Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten etwas Olivenöl

2 EL Butter

350 g Nudeln nach Wahl

2 große Zwiebeln

3 große Knoblauchzehen

300 g getrocknete Tomaten ohne Öl

200 g Sahne

4 EL Parmesan alternativ Hefeflocken

Salz und Pfeffer Zubereitung Koche die Nudeln wie auf der Verpackung beschrieben. Fange beim Abgießen das Nudelwasser auf. Erhitze Öl und Butter für 2 Minuten in einer Pfanne. Schäle die Zwiebeln und schneide sie in Ringe. Gib sie in die Pfanne, salze sie und brate sie 15-20 Minuten, bis sie eine dunkle Farbe angenommen haben. Wende sie regelmäßig und gib ggf. etwas Nudelwasser dazu, wenn sie am Pfannenboden kleben bleiben. Ziehe den Knoblauch ab und hacke ihn. Zerkleinere Tomaten mit einem Mixer. Gib beides zu den Zwiebeln in die Pfanne. Brate sie 2-3 Minuten mit und würze mit Pfeffer. Rühre die Sahne und den Parmesan ein. Gib die Nudeln dazu und vermenge alles gut. Gieße einige Kellen Nudelwasser dazu, bis die Soße die gewünschte Konsistenz hat. Schmecke nochmals ab und serviere die Pasta sofort.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.