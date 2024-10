3 schnelle Sandwich-Wraps für Frühstück, Abendbrot & zwischendurch

Wraps sind weltweit beliebt, denn sie sind schnell zubereitet und schmecken einfach himmlisch. Außerdem kann man sie auf vielfältige Weise und ganz nach dem eigenen Geschmack füllen. Wir präsentieren dir heute drei leckere Sandwich-Wraps, die sowohl herzhaft als auch süß gefüllt sind.

Drei leckere Sandwich-Wraps: süß und herzhaft gefüllt

Wraps haben ihren Ursprung wahrscheinlich in Mexiko, wo Tortillas traditionell als Grundlage für Gerichte wie Tacos oder Burritos verwendet werden. Mittlerweile sind Wraps aber auf der ganzen Welt verbreitet und beliebt. Ob in der arabischen Küche als „Shawarma“ oder in den USA als Teil moderner Lunch-Menüs – die Vielfalt der Füllungen kennt keine Grenzen.

Als Erstes bereiten wir einen Frühstücks-Sandwich-Wrap mit Ei, Bacon und Mozzarella zu. Danach versüßen wir uns den Tag mit einem leckeren Sandwich-Wrap mit Erdnussbutter, Schokolade, Marshmallows und frischen Früchten. Zum Abschluss gibt es noch einen deftigen Sandwich-Wrap mit Chili con Carne und Käse.

Für alle drei Varianten werden je zwei Tortillas übereinander gelegt und mit einem Messer oder Pizzaroller eingeschnitten. Danach werden sie so ineinander gelegt, dass die Einschnitte nach außen schauen. Die so entstandenen Zonen und die mittlere Teigbahn belegst du nun entweder mit den herzhaften oder den süßen Zutaten. Anschließend überlappst du die Zonen so mit dem Teig, dass er die Füllung etwas umschließt, und klappst die Taschen nach innen. Zum Schluss brauchst du den Wrap nur noch zusammenzufalten und im Kontaktgrill knusprig zu backen.

Du kannst die Sandwich-Wraps warm oder kalt genießen. So eignen sie sich auch hervorragend, um sie mit ins Büro oder für unterwegs mitzunehmen.

Hast du einen Airfryer daheim, kannst du dir auch diese Wrap-Lasagne zubereiten. Oder du entscheidest dich für schnelle, getoastete Wraps mit Birne und Feta. Kannst du von Wraps immer noch nicht genug bekommen, sind diese 8 süßen und herzhaften Wrap-Rezepte etwas für dich.

1. Frühstücks-Sandwich-Wrap Oli 3.67 ( 3 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 5 Minuten Min. Zubereitungszeit 5 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 1 Stück Zutaten 1x 2x 3x 2 Tortillas Ø 26 cm

3 Tomatenscheiben

3 Gurkenscheiben

1 Spiegelei Größe L

40 g Kräuterfrischkäse

3 Baconscheiben gebraten

50 g Mozzarella gerieben Zubereitung Lege die Tortillas übereinander und mache mit dem Messer oder Pizzaroller 4 x 7 cm lange Einschnitte.

Stecke beide Tortillas so ineinander, dass die Einschnitte nach außen schauen.

Belege nun die vier entstandenen Zonen. Die Erste mit Tomate und Gurke, die zweite mit dem Spiegelei, die dritte mit dem Kräuterfrischkäse und die vierte mit dem gebratenen Bacon.

Überlappe die Zonen mit den eingeschnittenen Dreiecken, sodass der Teig die Füllung etwas umschließt.

Verteile den geriebenen Mozzarella auf der noch freien Teigbahn.

Klappe die gefüllten Taschen nach innen auf den geriebenen Mozzarella und falte den Wrap zusammen.

Backe ihn in einem Kontaktgrill knusprig.

2. Süßer Sandwich-Wrap Oli 3 ( 3 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 5 Minuten Min. Zubereitungszeit 5 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 1 Stück Zutaten 1x 2x 3x 2 Tortillas Ø 26 cm

30 g Erdnussbutter

30 g Kiwi

40 g Schokolade

30 g Erdbeeren

50 g Marshmallows Zubereitung Lege die Tortillas übereinander und mache mit dem Messer oder Pizzaroller 4 x 7 cm lange Einschnitte.

Stecke beide Tortillas so ineinander, dass die Einschnitte nach außen schauen.

Belege nun die vier entstandenen Zonen. Die Erste mit Erdnussbutter, die zweite mit der Kiwi, die dritte mit Schokolade und die vierte mit den Erdbeeren.

Überlappe die Zonen mit den eingeschnittenen Dreiecken, sodass der Teig die Füllung etwas umschließt.

Verteile die Marshmallows auf der noch freien Teigbahn.

Klappe die gefüllten Taschen nach innen auf die Marshmallows und falte den Wrap zusammen.

Backe ihn in einem Kontaktgrill knusprig.