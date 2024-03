Wenn du deine Familie oder Freunde am Sonntagmorgen mit selbstgebackenem Brot mit dem gewissen Etwas überraschen willst, solltest du jetzt gut aufpassen. Wir verwandeln Brotteig mit Hefe in nur wenigen Handgriffen in wahre Brotkunst! Das kann selbst dein Lieblingsbäcker nicht besser. Lerne, wie einfach du dein selbstgebackenes Brot verzieren kannst.

Selbstgebackenes Brot verzieren: Mit diesen vier Tricks ganz einfach

Selbstgebackenes Brot ist in aller Munde. Ob aus Hefe oder Sauerteig, mit langer oder kurzer Gehzeit, langem Kneten oder ganz ohne Kneten – Brotrezepte gibt es wie Sand am Meer. Wir bei Leckerschmecker haben das ein oder andere von ihnen ausprobiert und für gut befunden. Aber ein leckeres Brot schmeckt meist noch besser, wenn es auch hübsch aussieht. Wir zeigen euch heute, wie einfach du dein selbstgebackenes Brot verzieren kannst.

Um ein selbstgebackenes Brot verzieren zu können, brauchst du natürlich zunächst einen Brotteig, der schön aufgeht. Folge dafür dem Rezept unten, das dir einen luftig-lockeren Hefeteig beschert. Zudem benötigst du eine scharfe Rasierklinge. Diese sollte neu aus der Packung kommen, um wirklich optimal schneiden zu können. Beklebe die hintere Klingt mit etwas Isolierband, damit du dich nicht schneidest. Nun aber los, ran an den Teig und lass deiner Kreativität freien Lauf!

Das Auge isst ja bekanntlich mit! Also probiere unbedingt diese vier coolen Tricks mit Brotteig aus. Dieses selbstgebackene Brot mit Muster schmeckt nicht nur hervorragend, es hinterlässt auch fürs Auge einen bleibenden Eindruck.

Einfacher Brotteig keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gehzeit 4 Stunden Std. 30 Minuten Min. Gesamtzeit 4 Stunden Std. 45 Minuten Min. Portionen 1 Laib Zutaten 1x 2x 3x 250 ml Milch

200 ml Wasser

1/2 TL Zucker

1 Würfel Frischhefe (ca. 42 g) oder 12 g Trockenhefe

750 g Mehl Type 550

50 g Pflanzenöl

2 TL Salz Zubereitung Gib Milch und Wasser in einen Messbecher. Füge Zucker und Hefe hinzu, löse beides darin auf und lass es für 10 Minuten ruhen. Gib dann die restlichen Zutaten in eine große Schüssel und gieße die Hefemilch hinzu. Knete alles ca. 7 Minuten lang durch, bis ein glatter Teig entsteht. Lass den Teig abgedeckt für ca. 2 Stunden im Kühlschrank gehen.

Nimm den Teig aus der Schüssel und ziehe ihn zu einem Rechteck aus. Falte das Rechteck und rolle es dann fest zusammen. Lege den Teig auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und lass ihn weitere 2 1/2 Stunden gehen.

Herzlichen Glückwunsch, nun hast du einen schön aufgegangenen Brotteig. Du kannst dein selbstgebackenes Brot nun verzieren, wie du magst. Wir haben die vier schönsten Möglichkeiten für dich vorbereitet. Schaue dir oben im Video an, wie genau du die Muster ins Brot ritzen kannst. Viel Spaß!

Blattmuster keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Portionen 1 Brot Kochutensilien 1 Rasierklinge Zutaten 1x 2x 3x 1 Brotteig

etwas Mehl Zubereitung Gib Mehl auf den aufgegangenen Teigling und ritze mit einer Rasierklinge vorsichtig ein Blatt in die Teigoberfläche.

Stelle einen Behälter mit heißem oder kochendem Wasser in den auf 250 °C Ober- und Unterhitze vorgeheizten Ofen und schiebe das Brot auf mittlerer Schiene mit hinein. Nach etwa 15-20 Minuten entfernst du den Behälter mit Wasser aus dem Ofen und reduzierst die Temperatur auf 180 °C. Backe das Brot für weitere 20 Minuten.

Rosenmuster keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Portionen 1 Brot Kochutensilien 1 Rasierklinge Zutaten 1x 2x 3x 1 Brotteig

etwas Mehl Zubereitung Siebe Mehl auf den aufgegangenen Teigling und ritze mit einer Rasierklinge vorsichtig eine Rose in die Teigoberfläche.

Stelle einen Behälter mit heißem oder kochendem Wasser in den auf 250 °C Ober- und Unterhitze vorgeheizten Ofen und schiebe das Brot auf mittlerer Schiene mit hinein. Nach etwa 15-20 Minuten entfernst du den Behälter mit Wasser aus dem Ofen und reduzierst die Temperatur auf 180 °C. Backe das Brot für weitere 20 Minuten.

Ährenmuster keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Portionen 1 Brot Kochutensilien 1 Rasierklinge

1 Teelöffel Zutaten 1x 2x 3x 1 Brotteig

etwas Mehl

etwas Backkakao

etwas Wasser Zubereitung Siebe Mehl auf den Teigling und verteile es sorgfältig mit der Hand. Tunke den Teelöffel zuerst in Wasser und wälze ihn anschließend im Backkakao, sodass dieser am Löffelrücken kleben bleibt.

Stempele dann mit dem Löffel Kakaoabdrücke auf den Brotlaib. Wiederhole den Vorgang, bis der ganze Brotlaib mit einem Ährenmuster versehen ist. Ritze mit der Rasierklinge noch einen Stiel in die Mitte des Laibes und in die der Kakaoblätter.

Stelle einen Behälter mit heißem oder kochendem Wasser in den auf 250 °C Ober- und Unterhitze vorgeheizten Ofen und schiebe das Brot auf mittlerer Schiene mit hinein. Nach etwa 15-20 Minuten entfernst du den Behälter mit Wasser aus dem Ofen und reduzierst die Temperatur auf 180 °C. Backe das Brot für weitere 20 Minuten.