4 schnelle One-Pot-Gerichte – für diese Rezepte brauchst du nur einen Topf

Ob mit Zoodles, klassischen Nudeln oder als saftiger Burger – diese 4 One-Pot-Rezepte sind einfach immer eine gute Wahl, wenn es schnell gehen muss und lecker schmecken soll!

4 One-Pot-Gerichte zum Verlieben

Der klare Vorteil bei One-Pot-Gerichten: Der Abwasch hält sich in Grenzen, denn alle Zutaten werden in ein- und demselben Topf zubereitet. Oder in ein- und derselben Auflaufform, denn einige unserer vier One-Pot-Gerichte kommen aus dem Ofen.

Die vier One-Pot-Gerichte zeichnen sich außerdem durch ihre einfache Zubereitung und wenige Zutaten aus. Damit sind sie die perfekte Wahl, wenn es abends schnell gehen muss oder man einfach keine Lust hat, lange in der Küche zu stehen. Wer möchte nach einem Arbeitstag schon noch ewig am Herd arbeiten? Eben!

One-Pot-Tomaten-Feta-Zoodles 4.45 ( 9 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 100 g Kirschtomaten

100 g Feta

100 g Zwiebeln

1/2 Knoblauchknolle

30 ml Olivenöl

Salz und Pfeffer

2 Zucchini

frische Tomaten, Feta und Kräuter zum Garnieren Zubereitung Gib Kirschtomaten, Feta, Zwiebeln, Olivenöl sowie Salz und Pfeffer in eine Auflaufform und backe das Ganze für 15 Minuten bei 180 °C Umluft.

Nimm die Auflaufform aus dem Ofen, drücke die nun weiche Knoblauchknolle aus und zerstampfe alles samt dem Knoblauchmark zu einer cremigen Soße.

Schneide die Zucchini in lange, dünne Streifen und vermenge sie mit der Soße. Garniere die One-Pot-Tomaten-Feta-Zoodles vor dem Servieren nach Belieben mit frischen Kräutern, Tomaten und Feta.

One-Pot-Mac-’n’-Cheese 4.17 ( 6 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 6 Zutaten 1x 2x 3x 100 g geriebener Cheddar

50 g geriebener Mozzarella

50 ml Sahne

50 g Röstzwiebeln

200 g gekochte Nudeln

6 Scheiben Bacon

Frühlingszwiebeln zum Garnieren Zubereitung Koche die Nudeln wie gewohnt.

Vermische beide Käsesorten, Sahne, Röstzwiebeln und die gekochten Nudeln miteinander in einer ofenfesten Form.

Hänge die Baconstreifen über die Streben eines Ofengitters.

Backe nun die käsige Nudelmischung samt der darüberhängenden Baconstreifen für 15 Minuten bei 180 °C Ober-/Unterhitze.

Lass die Nudelpfanne 5 Minuten ruhen. Serviere die One-Pot-Mac-’n’-Cheese anschließend mit zerbröselten Baconstreifen und Frühlingszwiebeln.

One-Pot-Pulled-Chicken-BBQ-Burger 4 ( 2 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 150 g fertiger Hefe- oder Pizzateig

50 g gelbe Paprika

50 g rote Zwiebel

10 g grüne Chili

1 Hähnchenbrust

50 g BBQ-Sauce

Kräuter zum Garnieren Zubereitung Bringe den Teig in eine ovale Form und lege ihn in eine Hälfte einer Auflaufform.

Schneide Paprika, Zwiebeln und Chili in dünne Streifen und fülle damit die andere Hälfte der Auflaufform, lege dann die Hähnchenbrust darüber und bedecke diese mit BBQ-Sauce.

Backe das Ganze anschließend für 20 Minuten bei 180 °C Ober-/Unterhitze.

Zupfe die Hähnchenbrust mit zwei Gabeln auseinander und vermische das Pulled Chicken mit dem Gemüse.

Schneide das Brötchen auf und fülle es mit der Pulled-Chicken-Mischung. Garniere den One-Pot-Pulled-Chicken-BBQ-Burger vor dem Servieren nach Belieben mit frischen Kräutern.