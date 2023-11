Pasta-Snacks - schnelle Häppchen mit Nudeln und Käse

Stecke 4 Holzspieße in den Bavaria blu – Der Würzige von Bergader, schneide 4 gleichgroße Dreiecke daraus. Lege die Spieße für 30 Minuten in den Tiefkühler.

Tauche die Spieße nach der Kühlzeit in Mango-Chutney und anschließend in Stärkemehl. Verquirle die Eier und tauche die Spieße darin. Wende sie zum Schluss in den klein geschnittenen Glasnudeln.