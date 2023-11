4 Snacks aus den Niederlanden | Bitterballen und Kipcorn

Die Snackauswahl in den Niederlanden ist riesig und das meiste kommt direkt aus der Fritteuse. Aber es werden in Holland nicht nur Pommes gerne und in ordentlichen Mengen verputzt. Heute zeigen wir euch die beliebtesten holländischen Snacks, die vor allem in Imbissbuden angeboten werden. Es gibt Kaassoufflé (frittierte Teigtaschen mit geschmolzenem Käse), Bitterballen (panierte Fleischkroketten), Bamischijf (panierte Pasteten mit Bami Goreng) und Kipcorn (stabförmige, frittierte und mit zerkleinertem Hähnchenfleisch gefüllte Snacks).