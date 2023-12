Suppenzauber: 4 kreative Ideen für deinen Kochtopf

„Ich esse keine Suppe! Nein! Ich esse meine Suppe nicht“, so der berüchtigte Suppenkasper im Struwwelpeter. Ein Grund dafür könnte gewesen sein, dass ihm einfach nicht die richtige Suppe serviert wurde. Man kann nur spekulieren, dass der Suppenkasper vielleicht am fünften Tag nicht hätte sterben müssen, wenn er unsere vier Ideen für leckere Suppen probiert hätte. Aber am besten überzeugst du dich selbst von der Qualität unserer Suppen-Rezepte.